El ruido: sonoridades que afectan

Foto de Internet

La contaminación acústica afecta a las personas mientras duermen o efectúan cualquier actividad, además de ser dañina para el medio ambiente.

Se trata de un problema complejo sobre todo en las grandes ciudades, donde altos volúmenes de tráfico, producción industrial o sectores asociados al ocio y la recreación, como el turismo, pueden generar niveles de ruido constantes.

Solo somos conscientes de una parte de los efectos que produce el ruido en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando no podemos dormir por la presencia de un ruido muy fuerte y persistente que perturba nuestro sueño.

Muchas veces dejamos pasar estas molestias, las cuales causan el deterioro progresivo en nuestra salud física y mental ,sin prestarle la debida atención al hecho de estar sometidos a altas vibraciones sonoras.

¿Pero, a qué llamamos ruido y cómo nos afecta?

El ruido es un sonido no deseado, inarticulado, sin armonía ni ritmo que tiende a ser desagradable y molesto al oído.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la exposición a más de 70 decibelios durante un periodo de tiempo prolongado puede producir daños graves en el oído, con consecuencias irreversibles.

En la actualidad, las grandes ciudades pueden estar expuestas a ambientes sonoros superiores a los límites establecidos, debido a la contaminación acústica ambiental.

Esta contaminación acústica, que proviene del tráfico de vehículos motorizados y del sonido de aviones y trenes, perjudica considerablemente la audición, generando trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares y problemas cognitivos. Algunos estudios han revelado que podría estar asociado con la obesidad y la diabetes.

También puede causar cefalea, alteración del sueño, estrés, irritabilidad, fatiga y depresión, entre otras alteraciones.

Por todos estos inconvenientes, desde 1996, el último miércoles de Abril se celebra el Día Mundial contra el Ruido.

Aunque sensibilizar a la población ante este fenómeno no cuestión de un solo día. Por eso podemos hacer la diferencia, si consideramos no generar ruidos molestos en nuestro entorno, como escuchar música y ver televisión a todo volumen; realizar reparaciones u obras en el hogar fuera de los horarios establecidos; así como no tocar la bocina del vehículo de manera indiscriminada y usar un tono de voz adecuado al hablar y al participar en alguna reunión social. Prudentes maneras de contribuir a un mundo más saludable y placentero.

nyr