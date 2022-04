Carilda, su primer siglo

Foto: Carilda fue homenajeada en la Feria Internacional del Libro La Habana 2022. Foto: Juvenal Balán

Cien años se cumplirán el próximo mes de julio del nacimiento de una matancera que era fuego, sensualidad y cubanía. La Feria Internacional del Libro de La Habana 2022 fue el escenario escogido, esta vez, para honrar a la novia de Matanzas, la poeta Carilda Oliver Labra (1922-2018).

El panel conformado por los escritores Nancy Morejón, Alfredo Zaldívar, Derbys Domínguez y Marbelis Díaz, habló sobre Carilda con los más cariñosos y dulces adjetivos; también con los más zalameros y atrevidos. Porque así era ella, esa personalidad desafiante y seductora fue la que le ganó su puesto eterno entre los poetas no solo más leídos, sino más queridos por el pueblo cubano.

Esa mañana, en la sala Nicolás Guillén del parque Morro-Cabaña, se describió a Carilda como una poeta osada y femenina; que vivía su feminidad plenamente, cómoda en su propio cuerpo y con su sexo. Marbelis Díaz la declaró una feminista incipiente, muy adelantada a su tiempo en una época en que el feminismo en Cuba simplemente no existía.

En sus poesías encontramos a una mujer carnal, apasionada, entregada a la vida y completamente cómoda con su sexualidad. Aunque dibuje a un personaje masculino que le acompaña en los versos, la protagonista es ella, dueña de su vida, de su tiempo y de su cuerpo. “Por ser muy tuya me volví muy mía. / De aquel balazo resucito hoy. / Estreno un ala por la tierra: soy / los párpados que se abren con el día,” escribiría en el poema Sin querer me he comido tu fantasma.

Nancy Morejón señaló durante el encuentro las que considera dos características más notables de Oliver Labra: el erotismo y su compromiso con la Revolución.

Después de que su familia saliera del país luego del 1ro. de enero de 1959, el exilio se volvió tema recurrente en sus textos. Aunque a veces le ganaba la nostalgia, nunca quiso seguirlos. “Cuando vino mi abuela / trajo con ella un poco de tierra española, / cuando se fue mi madre / llevó un poco de tierra cubana. / Yo no guardaré conmigo ningún poco de patria: / la quiero toda / sobre mi tumba”.

Cien años después de su nacimiento, los versos de la que el panel catalogó como el máximo exponente del erotismo en Cuba, se repiten una y otra vez de boca en boca. El más conocido, declamado en susurros o a viva voz por varias generaciones, es aquel clásico: “Me desordeno, amor, me desordeno / cuando voy en tu boca, demorada; / y casi sin por qué, casi por nada, / te toco con la punta de mi seno”.

Susana Besteiro Fornet

