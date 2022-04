Palabras de amor y libertad en Cuba

27 de abril de 1879. A 143 años de un discurso de Martí, en el Liceo de Guanabacoa/Internet

José Martí fue un hombre cuya obra y pensamiento estuvieron siempre al servicio de la causa de la libertad. Por la independencia de Cuba luchó hasta el día de su muerte.

Sus ideas revolucionarias le hicieron sufrir la cárcel y el exilio. Dos situaciones que aunque difíciles nutrieron sus convicciones y enaltecieron su espíritu.

Una interesante anécdota muestra la estatura del Apóstol de la Independencia de Cuba.

Tras la firma del Pacto del Zanjón, el 10 de febrero de 1878, se permitió a los exiliados por causas políticas regresar a la Isla. Martí aprovecha esta oportunidad, para venir a Cuba junto a su esposa, Carmen Zayas-Bazán, quien traía en su vientre al futuro Ismaelillo. Ya en La Habana se relaciona, rápidamente, con un grupo de independentistas cubanos

Martí alcanzó gran connotación dentro de la intelectualidad de la capital, lo que le permite ocupar el puesto de secretario de la Sección de Literatura del Liceo de Guanabacoa. Un día como hoy, 27 de abril, pero del año 1879, en este centro cultural se le ofreció un homenaje al violinista cubano Rafael Díaz Albertini.

Entre los invitados aquella mañana al homenaje, se encontraba el capitán general español Ramón Blanco, gobernador militar de Cuba.

En esa ocasión el patriota subió al escenario y pronunció unas palabras improvisadas sobre las artes; su verbo recorrió toda Europa, con nombres de reconocidos artistas y con un dominio sorprendente de variados conceptos artísticos que dejaban boquiabiertos a los presentes.

Fue tejiendo sus palabras y se introdujo, poco a poco, en el amor a la libertad y a la independencia. Fue tan hermoso su discurso que recibió una gran ovación al finalizar.

Ese día, al ser preguntada su opinión sobre el homenaje brindado al violinista Díaz Albertini, Blanco, el capitán general respondió:

«Brillante. Lo único que no me ha parecido bien fue el discurso de aquel joven— y señaló disimuladamente a Martí».

No quiero recordar lo que he oído y no concebí nunca que se dijera delante de mí, un representante del gobierno español: voy a pensar que Martí es un loco…, pero un loco peligroso».

Así era José Martí temerario, impetuoso, un hombre quien siempre tuvo su voz dispuesta a defender los ideales patrióticos. Un hombre sincero, como él mismo afirma en un verso.

nyr