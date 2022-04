Bibliógrafa Araceli García, Premio Catauro 2022 (+Video)

Araceli García Carranza junto a Juan Rodríguez y Miguel Barnet. Foto: Cortesía de Néstor Martí

Para la prominente bibliógrafa Araceli García Carranza fue el Premio Catauro 2022, que otorga a relevantes figuras de la cultura la Fundación Fernando Ortiz. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Colegio San Gerónimo de La Habana, cuyo director, el doctor Félix Julio Alfonso, pronunció las palabras de elogio.

Carranza tuvo a bien conversar con Granma. Refirió que “este premio ni remotamente lo esperaba. Agradezco inmensamente a Miguel Barnet, presidente de la Fundación, y a Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, por este reconocimiento”.

La homenajeada consideró que la investigación “prendió en mí definidamente en la Biblioteca Nacional a la que llegué el 1ro. de febrero de 1962, hace nada menos que 70 años; y poder estar trabajando allí todavía es un gran privilegio”.

“A veces me siento realizada, sobre todo cuando doy servicios con mis propios repertorios; pues no soy más que una esforzada trabajadora que hace repertorios bibliográficos. Un sabio como don Fernando me inspira admiración, y me hace sentir que he hecho muy poco.

“Siendo muy joven se me ocurrió hacer su bibliografía. Fue un hombre de fecunda existencia y de inmensa erudición, que combatió el delito del racismo, impartió sus conocimientos con criterio imparcial y creó esa preciosa palabra que nos define en gran medida: transculturación”.

Madeleine Sautié

amss/Tomado de Granma