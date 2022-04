Universidad Popular José Martí de la UH inició curso 2022 (+Fotos)

Frente al Mausoleo de Julio Antonio Mella al pie de la histórica escalinata de la Universidad de La Habana, los estudiantes del Técnico Superior Universitario de Trabajo Social protagonizaron la apertura del curso 2022 de la reedición de la Universidad Popular José Martí, que fundó Mella en la década del veinte del siglo pasado.

Presidieron el memorable acto el Dr. C. Dionisio Zaldívar Silva, vicerrector primero de la Universidad de La Habana (UH); la compañera Sigrid Medina, miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana; la Dra. C. Marian Hernández, vicerrectora de Formación de la casa de altos estudios, y la Dra. C. Solange García, coordinadora general de la Universidad Popular José Martí.

El secretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas en la UH y miembro del equipo docente del Técnico Superior Universitario de Trabajo Social, y Melanie Pestana, estudiante del municipio Regla, depositaron ofrenda floral ante los restos mortales de Mella y frente a una comunidad estudiantil y profesoral situada en la avanzada de este proyecto.

La profesora Solange García, en su intervención, precisó: “Los exhortamos a participar activamente en el proceso de formación profesional, con el compromiso de asistir a las comunidades capitalinas en la edificación de una sociedad que tiene como centro el desarrollo humano, en el afán de ser más culta, más justa, más inclusiva”.

La tradicional subida simbólica al Alma Mater a través de la memorable escalinata condujo al anfiteatro Varona de la Colina Universitaria, donde los Dres. C. Teresa Muñoz, Osnayde Izquierdo e Yyamira Hernández Pita, profesores del Departamento de Sociología de la UH al frente del programa del Técnico Superior Universitario en Trabajo Social, sostuvieron la jornada académica inicial con los estudiantes.

En el año 295 de la historia de la casa de altos estudios de la capital, la Universidad Popular José Martí viene a reafirmar vitalidad y pertinencia de un centro de educación superior que sigue a la vanguardia de su tiempo.

Fotos: tomadas del sitio de la Universidad de La Habana

lgl/Universidad de La Habana