Mayte Spínola: Genio, creatividad y generosidad en esta artista polivalente

La artista Mayte Spínola/Foto cortesía de Julia Sáez-Angulo

La artista Mayte Spínola cumple sus 50 años en el arte con una exposición, comisariada por Julia Sáez-Angulo y coordinada por Manuela Pico y Rosa Gallego. Podrá visitarse en el Espacio MIRA de Pozuelo de Alarcón, del 7 de abril al 17 de julio.

¿Quién es está artista española?

La amistad y el arte copan su mente y su energía. Ayudar y crear es el lema que impuso al Grupo

pro Arte y Cultura que fundó en 1990 opina la periodista Julia Sáez-Angulo en su blogs La

Mirada Actual.

Mayte Spínola (Madrid, 1943), pintora y mecenas, es guapa, inteligente, generosa y se hace querer. A los que colaboramos junto a ella en asuntos de arte nos magnetiza y cuando nos dice: “ven», «lo dejamos todo”. Le gusta reconocer los méritos del prójimo, sea quien sea, y ha creado las Medallas Mayte Spínola y diplomas de Excelencia del Grupo para recono0cer y estimular a los artistas en sentido amplio.

Revisando otros artículos sobre Mayte Spínola se puede afirmar que además es original, ingeniosa, ve cosas donde otros no ven y las expresa de manera diferente conjugando genio, creatividad, generosidad.

Radio Metropolitana, emisora cultural ubicada en La Habana, Cuba conversa con la artista, quien tuvo la gentileza de responder vía online:

-Saludos; Gracias por su atención. Nuestra Felicitación por su muestra 50 años en el arte, que según muchos articulistas y críticos ha sido un éxito.

P: ¿Qué se siente después de 50 años dedicada al Arte?

R: Una satisfacción personal y profesional. Son cinco décadas en las que he luchado para hacer sobresalir mi trabajo artístico, sobre todo frente a los que a veces dudaban de que pudiera seguir adelante. He sido constante y luchadora, que es lo que hay que ser en la vida.

P: Spínola usted anunció dos proyectos futuros sobre su obra artística: la exposición de sus

NFTs en el Nasdaq y el lanzamiento de la imagen de su obra “Cristo cósmico” al cosmos en

un pico-satélite para que bendiga el universo y conceda la paz ¿Nos puede comentar?

R: La exposición del NFT (Non Fungible Token) sobre mi persona y mi obra artística ya ha salido en el Nasdaq y fue una experiencia profesional importante para mí. Era un homenaje del artista venezolano/españolo Pedro Sandoval.

P: ¿Cuál es su opinión sobre el arte y la mujer?

R: El arte es arte porque tiene valores conceptuales y estéticos, sea de un hombre o una mujer. Cierto que la mujer ha tenido que luchar mucho para poder equipararse social y económicamente en el mercado artístico, incluso hoy también en algunos sectores, pero todo eso ha cambiado y cambiará del todo en poco tiempo.

P: Sus cuadros se encuentran en múltiples museos, uno se encuentra en La Habana nos

cuenta la historia.

R: Mi viaje a Cuba hizo que yo llevara algunos cuadros a la querida isla, e incluso allí pinté algunos más, que figuran en distintos lugares o colecciones.

P: Varios artistas cubanos han recibido la Medalla de Oro Mayte Spínola, su opinión.

R: Tengo particular interés y afecto por Cuba, país en el que estuve con mi familia, en tiempos de Fidel y Raúl Castro en el poder. Con ellos, sobre todo con Raúl pude hablar de arte. He visitado los museos de La Habana y hoy me consta que hay nombres de primera fila en el arte contemporáneo de Cuba, como antes tuvo maestros y buenos coleccionistas. En Madrid hemos visitado, entre otros, el estudio del pintor cubano Andrés Puig en la sierra madrileña de Valdemanco, y tenemos como delegada en cuba a la profesora universitaria Nadia Chaviano, que nos impartió una conferencia sobre el arte de Cuba, cuando viajó a España.

P: En varias entrevistas se refiere que su lema es “Ayudar y amar”, que impuso al Grupo

pro Arte y Cultura. Algún mensaje para los tiempos que corren.

R: Soy artista y veía que lo mejor era que nos ayudáramos entre los profesionales del arte, fueran consagrados o emergentes. La sinergia ayuda más que el aislamiento. Hemos logrado muchas cosas como Grupo pro Arte y Cultura, que fundé en 1990 y seguramente no hubieran sido posible de modo individual. Ahí están los museos o colecciones institucionales que hemos conseguido en España y fuera del país. Nos encantaría hacer una buena donación de arte para Cuba.

odh