En Cuba Evo Morales para presentar libro sobre su rescate tras el golpe de Estado

El líder del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP) realiza una visita a Cuba con motivo de la Feria Internacional del Libro

«Nuestro cariño, respeto y admiración al pueblo cubano», expresó el expresidente boliviano Evo Morales Ayma, al visitar este sábado el Centro Fidel Castro de La Habana y recordar al eterno líder de la Revolución.

El líder del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP), quien se encuentra en Cuba para presentar el volumen «Evo: Operación rescate. Una trama geopolítica en 365 días» en la Feria Internacional del Libro, confesó ser admirador de la obra del Comandante en Jefe y le reconoció el valor de la solidaridad con el mundo.

«Antes de ser presidente estuve reunido en Cuba con Fidel y Hugo Chávez. Fidel propuso en varias ocasiones realizar una campaña en América Latina para operar de la vista gratuitamente a unas 100 000 personas. Yo mentalmente me sorprendí de la cifra, pensé que no sería posible porque se trata de un número elevado. Una operación de la vista en Bolivia cuesta alrededor de unos 2 000 dólares. Me pareció algo costoso y no lo podía entender. Luego iniciamos el programa de la Misión Milagros, sólo en Bolivia operamos 700 000. Ese es Fidel. Impresionante», relató ante niños del grupo de teatro La Colmenita.

En su recorrido por las salas del Centro Fidel Castro se interesó por la historia de la Revolución cubana y la estrategia militar de quien guiara la lucha por la soberanía en la Mayor de las Antillas. Además relató momentos vividos en sus anteriores visitas a la isla caribeña.

Visita de Evo Morales al Centro Fidel Castro Foto: José Manuel Correa

