Buena Vista Social Club integra patrimonio sonoro de Estados Unidos

Foto: Tomada de Radio Enciclopedia

A un cuarto de siglo de un maratón musical protagonizado por una veintena de artistas, el Buena Vista Social Club ubica hoy a Cuba dentro del patrimonio sonoro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, se conoció desde Washington.

La grabación realizada durante seis días en La Habana, dio origen al documental homónimo dirigido por Wim Wenders y contó con las estelares intervenciones de Ry Cooder, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Elíades Ochoa, Omara Portuondo, Compay Segundo, Pío Leyva, Cachaíto, entre varios.

Publicado el 16 de septiembre de 1997 bajo el sello World Circuit Records, el fonograma obtuvo varios premios Grammy en la entrega de 1997 y se posicionó en el número 260 en el ranking de los 500 mejores álbumes de la historia de la revista Rolling Stone; lo cual demuestra la buena recepción por parte del público y la industria.

La placa recoge temas emblemáticos del pentagrama de la nación caribeña e internacional, como Chan Chan, De camino a la vereda, El cuarto de Tula, Pueblo nuevo, Dos gardenias, ¿Y tú qué has hecho?, Veinte años, El carretero, Amor de loca juventud, Buena Vista Social Club, La bayamesa, entre otros.

El audiovisual, que también integra la lista de tesoros de la Biblioteca, acaparó diversos lauros, como los premios del Cine Europeo, del Círculo de Críticos de Nueva York, Critics’ Choice Awards y del Cine Alemán; así como nominaciones al Oscar y Bafta.

Según informó la Biblioteca del país norteamericano, el Registro Nacional de Grabación incluyó este año más de una veintena de discursos, canciones, noticias y entrevistas, que marcaron la cultura e historia de la nación norteamericana.

Entre las piezas elegidas destacan también las alocuciones del presidente Franklin D. Roosevelt, el tema al Livin La Vida Loca, de Ricky Martin; así como la transmisión realizada por la emisora Nueva York WNYC durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Asimismo, figura en la selección el icónico tema de Nat King Cole: The Christmas Song, habitual en la temporada navideña; junto a clásicos como Bohemian Rhapsody, de la banda británica Queen y los temas Reach Out I´ll be there, de The Four Tops y Moon River, de Andy Williams.

Igualmente, el archivo preserva el single Don´t Stop Believin, del conjunto Journey; y el álbum Canciones de mi padre, de Linda Ronstadt, que rinde homenaje a sus raíces mexicanas y constituye el disco de lengua no inglesa más vendido en la historia de la nación.

Otra de las piezas elegidas es la composición para piano Harlem Strut, de James P. Johnson; y los discos Songs in A Minor, de Alicia Keys; Tonight’s the Night, de The Shirelles; The Low End Theory, de A Tribe Called Quest; y Enter the Wu-Tang, del grupo de rap Wu Tang Clan.

amss/Tomado de Radio Enciclopedia con información de Prensa Latina