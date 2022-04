Festival de videodanza conjugará talento de artistas foráneos en Cuba

Foto: Tomada de Cubasí

Creadores de una decena de países completan el programa de proyecciones del Festival Internacional de Videodanza DVDanza Habana Movimiento y Ciudad, que acontecerá en esta capital desde este viernes y hasta el próximo domingo.

La décimo sexta edición del evento brindará una programación diversa; marcada por la presencia de piezas procedentes de Chile, México, Estados Unidos, Finlandia, Brasil, España, Uruguay, Argentina, Alemania y la nación sede, entre ellas obras recibidas para las citas precedentes.

Con una apuesta por la escena presencial, el certamen acogerá a artistas de la isla, como Carolina Romillo; quien estará a cargo de la apertura del encuentro con el estreno mundial del audiovisual The power upon us, realizado junto a grandes de la danza cubana: Santiago Alfonso y Rosario Cárdenas.

Según informa el perfil oficial en la red social Facebook de la compañía Danza Teatro Retazos, prestigiarán también esta cita el bailarín y coreógrafo de la nación caribeña Abel Rojo y la profesora argentina Silvina Szperling.

Con la firma de creadores mexicanos sobresalen entregas como Melankolia, de Melisa Priske; así como las coproducciones con Argentina Ama/gama y Renacer, en tanto resaltan también los audiovisuales de esa nación suramericana: Emergencia, La herencia invisible, Trilogía Pandémica y DominGo.

Igualmente figuran las videodanzas del país caribeño: Mudanza al río Guaso, de Yoel Gónzalez; Insomnio, de Daniela Cepero; Origami, de Raúl Reinoso-Pepe Gavilondo; Revolución, de Abel Rojo-Gretell Monzón, entre varios.

Asimismo exhibirán su talento artistas como Maura Vermejo (Chile), Kimmo Leed (Finlandia), Marta Rensi (Estados Unidos), Lilian Grasa (Brasil), Kepa Landa y Asier Zabaleta (España), entre otros exponentes de la manifestación.

De manera paralela tendrá lugar en calles, parques y plazas de la capital cubana el Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, conocido como Habana Vieja Ciudad en Movimiento, el cual toma como escenarios sitios emblemáticos de la urbe.

En su regreso al formato presencial, el evento se desarrollará con estricto apego a las medidas implementadas en el país para evitar el contagio por la Covid-19; en tanto presentará un variado programa de clases magistrales, conferencias, paneles, puestas en escena, exposiciones y proyecciones de vídeos.

Fundada en 1996, la cita conjuga el talento de artistas de diferentes naciones que irrumpen en la cotidianidad de las calles de la Habana Vieja, para acercar a los espectadores a las más contemporáneas muestras de la danza y su fusión con otras manifestaciones.

amss/Tomado de Cubasí