“Tan lejos y tan cerca”, nueva telenovela cubana

Próximo estreno de la telenovela “Tan lejos y tan cerca”. Foto: Tomada de Cubasí

Tan lejos y tan cerca es el próximo dramatizado nacional que a partir del 2 de mayo le sucederá en la pantalla chica a la telenovela Tú, de Lester Hamlet.

De acuerdo con el portal de la Televisión Cubana, la nueva propuesta está dirigida por Alberto Luberta Martínez y Loysis Inclán; quienes repiten colaboración tras el éxito de Entrega, y llegan a este proyecto, novedoso y complejo dentro de la televisión, pues fue escrito, producido y editado al mismo tiempo, lo cual exigió más de lo habitual a sus intérpretes y al staff en general.

A cargo de Lil Romero y Alberto Luberta estuvo el guion, que parte de hechos reales para dar paso a la ficción. Desarrollada entre enero y marzo de 2020, refleja el impacto de la Covid-19 y centra su argumento principal en la relación amorosa entre una doctora, personaje a cargo de Maité Galbán, y un músico, interpretado por Alberto Corona, en medio del contexto pandémico.

La doctora, protagonista de la trama, trabaja en zona roja; y además de sus compromisos como profesional, enfrenta conflictos como madre, sin lograr delegar responsabilidades.

Alberto Corona, personaje masculino principal de esta telenovela, manifestó al respecto: “Una de las cosas más importantes que me he llevado del proceso de Tan lejos y tan cerca es la responsabilidad de asumir un rol protagónico que me condicionó a estudiar de manera intensa. Llegué al set inicial muy nervioso, sin el disfrute necesario; pues me autoexigía demasiado.

“Eduardo Eimil, el director de actores de la novela, me transmitió mucha confianza; y Alberto Luberta compartió conmigo las experiencias de otros actores que habían llegado a las grabaciones tan tensos como yo; con esas conversaciones me relajé y comencé a disfrutar la interpretación”.

amss/Tomado de Granma