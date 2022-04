Sesiona en La Habana Tercera Conferencia Agrícola Cuba-EEUU (Fotos + Tuits)

Representantes del sector empresarial agrícola de Cuba y Estados Unidos analizan en La Habana las oportunidades de intercambio entre los productores de ambos países.

La Tercera Conferencia Agrícola entre Cuba y EE.UU. tiene lugar en un contexto de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la Isla por Washington, y luego de dos años de pandemia.

En la inauguración del evento, el presidente de la Coalición Agrícola EE.UU.-Cuba, Paul Jonhson, afirmó que el bloqueo perjudica a los agricultores de los dos países y llamó a aprovechar las oportunidades que brinda la reciente creación de mipymes en Cuba para producir juntos e invertir en capital y conocimientos.

“La presencia de numerosos delegados en esta sala prueba que existe voluntad en Cuba y en EE.UU. para trabajar juntos y resolver las dificultades en el comercio agrícola bilateral”, dijo Jonhson.

Afirmó que la agricultura es el sector más importante en las relaciones económicas y comerciales de ambos países e instó a desarrollar la conferencia con el espíritu de que “solos podemos ir más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos”.

“Podemos y necesitamos hacer mucho más”, añadió.

“El bloqueo de EE.UU. contra Cuba limita el comercio de manera significativa. Nosotros no podemos exportar más a Cuba, pero debemos ser capaces de trabajar con los productores cubanos para aumentar la producción local, invertir en el capital, en el conocimiento y en la cooperación en la agricultura, y para reducir las pérdidas en las cosechas e importar productos cubanos a EE.UU.”, sostuvo.

Agregó que “los delegados en esta conferencia tienen ante sí la oportunidad de cambiar las actuales circunstancias. Debemos aprovechar las ventajas de este intercambio, aprender unos de otros para eliminar las barreras de la comunicación y la desinformación, y profundizar las relaciones. No es momento de estar inactivos y esperar por un cambio de políticas”.

La Coalición busca terminar con las restricciones financieras y comerciales que, como parte del bloqueo, lastran la competitividad de las empresas agrícolas estadounidenses e impiden las transacciones de negocios en condiciones normales con Cuba.

La conferencia es una oportunidad para que los líderes agrícolas estadounidenses restablezcan contactos, se reúnan con funcionarios, productores, compradores y procesadores cubanos, y se informen sobre las más recientes políticas agrícolas de la Isla.

U.S. agriculture exports to Cuba up 88% in 2021 from 2020. Latest figures show Cuba as the U.S. 53rd largest agriculture trade partner in the world. Yet the U.S. only has a 15% share of Cuba's food import market.

Think of what we could do without an embargo. pic.twitter.com/iNUgoQR66z

— Paul Johnson (@PaulUSACC) February 11, 2022