Doce sueños diminutos en un mismo disco

Foto: Tomada de Cubarte

Un universo de fantasía, cargado de historias y hazañas, parte de los “sueños diminutos” de un grupo de músicos cubanos que, de la mano de Vicente Alejandro Trigo, salen a la luz en un nuevo álbum licenciado bajo el sello discográfico Bis Music.

Sueños diminutos es un regalo para los más pequeños de casa; un fonograma de 12 temas disponible en la plataforma Sandunga.

Desde el primer tema, homónimo al disco, el oyente puede escuchar la magistral interpretación del Coro Diminuto, bajo la dirección de la maestra Carmen Rosa Pérez.

Luciérnagas, El pingüino Nicolás, Dalí, Ojitos descalzos, Motivos, La media, Planeta Cachivache, Capitán de lo feliz, En ti, La noche y Sueña como un niño completan, la lista de temas.

Y es que en esta propuesta hay derroche de cariño y entrega de los que estuvieron involucrados, desde la propia ingeniería de sonido, arreglos, producción musical y masterización.

Rey Montalvo, Jan Cruz, Paloma Henríquez y Carlos Ernesto Varona (Dúo Nueve), Mauricio Figueral, Adrián Berazaín, Annie Garcés, Nelson Valdés, Ronaldo Hernández (Ronkalunga), Christopher Simpson y Abel Geronés son los autores de los temas y regalan con su voz una interpretación de lujo.

También se incluyen otros reconocidos nombres del panorama sonoro cubano como Osaín del Monte, Efraín Chibás, Jorge Luis Lagarza, Daniela Valdés, Yandy Martínez, Reynier Rey Torralbas, Emir Santa Cruz, por solo citar algunos.

Pepo Trabuleco vive en un planeta lleno de tarecos, donde lo que quieras intentar se hace realidad. Esa es la historia que narra Planeta Cachivache, porque según Annie Garcés, “tenemos que ver la vida siempre de la mejor manera para que resulte”.

Para Jan Cruz, Sueños diminutos fue una de las cosas más bonitas que le ha pasado en los últimos meses; gracias a una propuesta que le hizo José Manuel García, productor de Bis Music.

“Cuando me dijo que hiciera un tema infantil, algo novedoso para mí, no dudé. Hacía un mes que había hecho un fragmento del estribillo de una canción que describía esas energías que me trasmite Dalí; un perro que vive con nosotros alrededor de un año y medio.

Con este disco vi la oportunidad perfecta para terminar la canción. Después de escucharla, Vicente Alejandro le hizo un arreglo maravilloso como si fuese una nana. Me encantó esa propuesta. Estoy súper contento con el resultado sonoro. Es un álbum con una perspectiva diferente que se mantiene en esa línea de hacer canciones con las que los pequeños se vean identificados”.

Esa satisfacción con el resultado del fonograma es compartida por todos los músicos que participan en esta propuesta. Precisamente, un disco que se hace con amor, para los niños, solo puede traer alegrías y cosas buenas.

Thalia Fuentes Puebla

amss/Tomado de Cubarte