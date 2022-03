Foto: Tomada de Cubarte

El proyecto curatorial Any Speculation Whatever (Cualquier suposición da igual) se expone en el Edificio de Arte Universal, del Museo Nacional de Bellas Artes, como parte de la 14 Bienal de La Habana 2022.

El curador y director de la Bienal de La Habana, Nelson Ramírez de Arellano Conde, expresó este miércoles durante la inauguración de la muestra que el trabajo de Henk Slager es muy interesante, porque aborda el tema de cómo podemos plantear narrativas más novedosas en los tiempos actuales.



Esta exposición se basa en que el término especulación ha venido utilizándose hace algunos años en la economía y las finanzas; y se ha olvidado el origen de la palabra y el valor de la especulación como forma de conocimiento, el valor de imaginar especulativamente nuevas narrativas que nos puedan llevar a nuevas soluciones, articuladas a través de ocho propuestas artísticas, explicó Ramírez de Arellano.

Con una selección de siete artistas, seis de los cuales tienen obras en videos, esta muestra tiene el objetivo de especular sobre nuevas narrativas y escenarios que nos permitan tener un futuro y una vida sostenible y en armonía con la naturaleza para los seres humanos.

Se pueden apreciar obras que tocan diferentes temas respecto a la naturaleza, el uso de los recursos y la relación con las diferentes formas de vida, continuó el también director del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam.

Slager muestra las siguientes obras de artistas de diferentes países: de Lara Almarcgui, Stopped Quarry (2021); de Amanda Beech, Mapping the Bomb (2021); de Ursula Biemann, Subatlantic (2015); de Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, Stones have Laws (2019); de Gustafsson & Haapoja, Manual for Earthy Living (2021); de Femke Herregraven, A Petrified Forest, A Calculated Plume (2021); y de Irene Kopelman, Looking at Regeneration (2020).

La muestra expositiva pide atención a conceptos urgentes como la cronopolítica, el tiempo no lineal, el cuidado, la comunalidad, el cambio climático, la ecología, el extractivismo, los nuevos métodos de subjetividad y otros imaginarios.

Posteriormente esta propuesta de las artes visuales incluirá talleres impartidos por los creadores participantes para estudiantes del Instituto Superior de Arte y artistas emergentes, centrados en otro sistema de coordenadas y distribuciones de metáforas y sensibilidades.

Ramírez de Arellano explicó que, una de las dificultades más recurrentes en la 14 Bienal de La Habana, lo constituye la compleja situación para transportar las obras físicas, por el incremento de los precios de transportación; la falta de vuelos, e incluso de barcos, para poder traerlas desde otros países; y pues, resulta que es más fácil transportar obras en video; sin embargo, estas representan también un reto importante para nosotros, porque necesitan los medios específicos para mostrarlas.

Nahomis Cañadilla Castillo

amss/Tomado de Cubarte