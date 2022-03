Por: Aida Martínez

Yo te miro y siento mucho orgullo de ti, después de tantas

batallas emprendidas, algunas perdidas, otras vencidas, eres una

mujer guerrera, estás ahí en pie, con mucho trabajo

responsabilidad y fe, nadie te derrumba porque tu misión y tu

amor te sustentan guerrera de estos tiempos.

Este es el caso de Yusleydy Lescano Palmero, una joven habanera de 36 años de edad que se empeñan como Jefa de Venta minorista de la Corporación CIMEX, sita en el municipio Playa, de La Habana, Cuba, quién junto a su equipo de trabajo durante estos años de la Covid-19 no han dejado de trabajar llevando a los lugares más recónditos de la capital y el país alimentos y mercancías de primera necesidad, sin horario ni descanso.

Las estrategias de trabajo de esta corporación han estado encaminada en ir potenciando los lugares más poblados y desprotegidos, ayudando a esta población vulnerable, que en muchos casos, no tienen un centro comercial para concentrar y ofertar los alimentos básicos. Allí los trabajadores de CIMEX llegaron en camiones, mulas y en lo que fuera posible para cumplir con la misión de no dejar a ningún cubano desprotegido, en momentos donde la pandemia detuvo sus mayores brotes, pero nada los detuvo, me aseguro Lescano Palmero.

El tiempo ha pasado pero deja sus huellas al andar, el trabajo continúa y la alimentación continúa siendo un programa de seguridad nacional, por todo ello la directiva no descansa, lo lleva todo a punta de lápiz, el reto es inmenso, le toca repartir entretantos lo poco con qué cuenta el país, con justeza, rapidez y calidad

Lescano Palmero dijo a Radio Metropolitana: «Si no fuera por mi madre, Ana Marta, que tanto la ayuda, no podría cumplir las tareas asignadas, e incluso su niña Carolina, de ocho años, cuando va para el trabajo, la deja dormida y cuando regresa, tarde en la noche ya está durmiendo , no tiene tiempo para más, ni para jugar con mi perrita que la adora».

Esta muchacha cubana, elegante y sencilla, gusta vestir de blanco y prefiere las azucenas y los girasoles, en la música es muy selectiva, ama la comunicación y el marketing y ante todo ser profesional y un compromiso con la Revolución. Guerrera de estos tiempos, éxitos ahora, mañana y siempre.

nyr