Reafirma Cuba compromiso con erradicación de la tuberculosis

Día Mundial de la Tuberculosis 2022, una de las enfermedades infecciosas más letales/Foto Internet

Por: Aida Martínez

En fecha reciente se celebró el día mundial de la tuberculosis en Cuba, con el compromiso de poner fin a esta enfermedad contagiosa que en estos momentos no representa un problema de salud para los cubanos.

Nuestro país se encuentra entre los menos incidencia en el mundo, con una tasa inferior a 10 afectados por cada 100.000 habitantes y se trabaja arduamente, en medio de esta pandemia de la Covid-19, para cumplir con la estrategia de la Organización Mundial de la Salud de poner fin a la tuberculosis.

Esta enfermedad se define como una dolencia infecciosa qué afecta los pulmones, así como a otros órganos como los riñones, ocasionando a los pacientes diferentes síntomas. como tos, fiebre, dolores musculares, decaimiento y en muchos casos expectoración con sangre.

El centro de referencia para esta enfermedad, en la Habana Cuba es el IPK, no obstante su tratamiento y control hoy día comienza desde la atención primaria de la salud en la comunidad, dónde se hace un control y seguimiento a personas vulnerables con afecciones respiratorias, entre otras.

La Isla cuenta con centros especializados para el tratamiento e ingreso de estos pacientes si fuera necesario, pero en la actualidad pueden permanecer en sus domicilios atendidos por sus facultativos y con tratamientos ambulatorios se incluyen drogas y otros fármacos que son adquiridos en otros países que en muchas ocasiones no permiten su compra para su destino Cuba.

Dada la situación por la cual atraviesa el mundo con la pandemia de la Covid-19, la mayor de las Antillas, afectada y el férreo bloqueo genocida a que nos somete el gobierno de los Estados Unidos, está infección que afecta tanto a

hombres como a mujeres, no ha impedido al personal médico especialistas y científicos seguir trabajando en aras de continuar bajando las tasas de incidencia todos los años, procurando la prevención qué es la mejor opción, ya que al decir de José Martí;» Más vale kg de prevención que libras de curación». En la capital de todos los cubanos esto se hace realidad.

odh