Código de las Familias en Cuba : por igualdad y dignidad humana

El Nuevo Código de las Familias potencia la igualdad entre los miembros de la familia cubana, a partir del desarrollo de políticas públicas dirigidas a la protección de niñas, niños y adolescentes, al empoderamiento de las mujeres y al bienestar de las personas adultas mayores y en situación de discapacidad.

Y en su carácter más abarcador introduce modificaciones que permitan solucionar los asuntos familiares que requieren de medidas jurídicas inmediatas.

El Título II, referido a la Discriminación y la Violencia en el Ámbito Familiar es una de sus fortalezas, pues en aras de establecer relaciones de igualdad y solidaridad, tanto en el aspecto afectivo como en el biológico reconoce los derechos de las personas ante una distinción lesiva de la dignidad humana.

La familia cubana es muy diversa por eso es importante regular las relaciones de convivencia partiendo de los vínculos, afinidades o tensiones que se generan al interior de la célula o núcleo más importante de la sociedad.

Para profundizar en los particulares que se tratan en este Título II intercambiamos con el equipo de juristas miembros de la Comisión Electoral en el municipio de Plaza de la Revolución.

La licenciada Jessica Megret Guilarte, destaca aspectos importantes en cuanto a las acciones discriminatorias y violentas, que puedan darse hacia el interior o en el entorno de la familia recogidas en el nuevo Código de las Familias.

«Este proyecto, en el Título II resalta el papel afectivo entre todos los miembros y el carácter propio de esta institución social con autonomía, donde se regula toda acción u omisión que tenga como resultado excluir o marginar a algún miembro del núcleo familiar», manifestó.

Añadió que «el artículo 13 recoge la violencia familiar como la desigualdad jerárquica en el interior de la familia, lo cual puede propiciar el deterioro de la estabilidad familiar«.

En este punto Megret Guilarte mencionó que el maltrato puede incluir violencia en sus diferentes manifestaciones.

«No estamos refiriéndonos solamente al maltrato físico, sino también a otras formas de violencia como malos tratos verbales, psicológicos, abuso sexual, agresiones por razones de género e incluso desmanes y exclusiones por cuestiones económicas y patrimoniales, destacó.

Las relaciones de convivencia, no armónicas o inestables, pueden ser el punto de partida para que se cometan hechos que dañen la integridad física o moral de sus miembros.

La convivencia es difícil, porque la familia cubana actual, en muchos hogares, es multifamiliar y diversa.

Por ejemplo, casos como excónyuges que continúan viviendo juntos, a pesar de la separación por acuerdo legal o no, es uno de los motivos que pueden desencadenar o propiciar actos de esta índole», explicó la jurista.

Anteriormente, muchas de estas acciones no eran denunciadas, quedaban olvidadas o sujetas a la indiferencia y el silencio.

«Muchas veces ante hechos violentos o discriminatorios no había denuncia, pero ahora la nueva norma jurídica establece que las personas sujetas a estos malos tratos están respaldadas legalmente.

Para lo cual cuentan con las garantías y herramientas necesarias para hacer valer sus derechos frente a actos como estos», afirmó la licenciada Jessica.

Sobre el Artículo 14, de dicho título, donde se establecen los asuntos de urgencia en materia de discriminación y violencia la licenciada Arletis Díaz Hechavarría, otra de las juristas miembro de la Comisión Electoral en Plaza expresó:

«La violencia en cualquiera de sus manifestaciones resulta destructiva para las personas implicadas dentro de la familia y de la sociedad, por lo tanto estas violaciones son de tutela judicial urgente», significó la licenciada Díaz.

Argumentó que «los agredidos o personas involucradas que conozcan de un hecho tienen la responsabilidad de solicitar la acción del tribunal competente», precisó.

Asimismo, aseguró que para estos menesteres existe la llamada Defensoría Familiar.

«Está es la institución encargada de garantizar respaldo y representar a las víctimas. Y los causantes deben responder conforme a lo establecido en la legislación familiar y en la penal», señaló la especialista.

La responsabilidad social y judicial que tienen las personas que cometen estos actos dañosos, fueron explicadas por el licenciado Sergio Fernández Martínez, también miembro de la Comisión Electoral en Plaza.

«Es importante tener en cuenta que la reparación de daños y perjuicios, incluido el daño moral, procede de manera proporcional a la intensidad, persistencia y consecuencias del acto violento», precisó el licenciado Sergio.

Por otra parte, aclaró que si una persona de manera voluntaria está sujeta a un hecho de esta naturaleza, el agresor no está exento de responsabilidades.

«La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni tampoco exime al agresor de su responsabilidad», acotó el jurista.

El Artículo 15, del mencionado Título II, también establece que la acción para reparar los daños ocasionados por hechos discriminatorios o violentos, no prescribe con el paso del tiempo.

«Algo novedoso que incluye este artículo es que la acción para la obtención de la reparación de los daños y perjuicios derivados de estos actos discriminatorios o violentos son imprescriptibles.

«Esto quiere decir que los perjudicados pueden acudir en cualquier momento ante una autoridad facultada y exigir el resarcimiento del menoscabo, perjuicio o daño moral», puntualizó el licenciado

Fernández Martínez.

Para el derecho, el daño es un perjuicio que sufre una persona o su patrimonio por culpa de otro sujeto. El daño, por lo tanto, supone un detrimento en los derechos, bienes o intereses de un individuo como consecuencia de la acción u omisión de otro.

Tomando en consideración este planteamiento el Título II, del Nuevo Código de las Familias, referido a la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, otorga derechos a quiénes no los tenían, sin quitar los de quiénes ya los ostentaban.

La nueva norma es un cuerpo legal de sumas y multiplicaciones; de alternativas y oportunidades al reflejar la realidad familiar cubana, bajo los principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana.

nyr Fotos ilustrativas tomadas de Internet