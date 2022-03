Ana Hurtado y su nueva película de Regla (+ Fotos)

Donde cinco años atrás, la cineasta española, Ana Hurtado, filmó escenas de su documental Herencia, ahora se levanta un malecón con rampas de acceso a este y hasta escalones para descender al mar en el que tradicionalmente los devotos entregan ofrendas a sus orishas. Muro cómplice también de enamorados contemplando la puesta de sol o la silueta de La Habana a contraluz. Compañero de aventuras de un niño que cree poder pescar hasta tesoros, por eso no vacila en poner carnada al anzuelo.

Esta tarde de lunes, la naturaleza obsequia a reglanos y visitantes, un atardecer de película. Y el ir y venir de La Lanchita de Regla, junto al de los residentes de la comunidad, -que por el horario, al parecer llegan de sus trabajos y rutinas citadinas al otro lado de la bahía habanera-, crean ambiente de movimiento, de trasformación; como el que viven barrios de este pueblo ultramarino.

El hogar materno ubicado en la calle Calixto García, recién inaugurado, recibe a la amiga de Cuba y al coordinador nacional de los Comité de Defensa de la Revolución, (CDR) Gerardo Hernández Nordelo, justo a la hora de la comida. Las embarazadas saludan alegres, de lejitos y continúan alimentándose. El plato tal vez no tiene lo ideal, pero tampoco falta lo necesario. Los cuartos y entornos, muy limpios, organizados y encima de algunas camas, el recuerdo del hijo que dejaron en casa o el peluche del que ya viene en camino. Es un hogar, una gran casa de muñecas.

Ana elogia la atención que reciben las gestantes. Un pequeño anuncio capta su atención: ASISTE. Reunión de consulta sobre el Código de las Familias. “Para que después no digan que en Cuba no hay democracia, que no se consultan las propuestas de leyes con los cubanos. En España es donde a mí no me consultan muchas cosas”, comenta la también influencer.

La intendente del municipio, Karenia Marrero Arrechea, explica acerca del proceso de transformación de Regla, donde recientemente se inauguraron o reabrieron 20 obras para beneficio del pueblo, entre ellas, el antiguo local de la dirección municipal de Deporte, ahora sala de juegos. Una petición de los pobladores, que desde el día 3 de marzo ya es una realidad. Parchí, damas, tenis de mesa, villar, son algunas de las propuestas.

Ocurre algo gracioso. A la entrada del Cine Teatro Regla, también remozado y que ya acoge presentaciones culturales, la responsable de la entrada responde al saludo de los que llegan acompañados de autoridades del Gobierno y del Partido en el territorio, pero no reconoce a los demás (Ana y Gerardo), y cuando estos intentan poner pie adentro: “¡Ey, ey! ¿Pa’ dónde ustedes van?” Algunos le reclaman que no haya reconocido al de Los Cinco, pero “¡Imagínate tú, con el nasobuco no se sabe que es él! Como buenos cubanos, la cosa terminó en bromas y presentaciones afables.

Gracias al proceso de transformación que tiene lugar en barrios de Regla, los vecinos de allí pueden, según la intendente, disfrutar de las ofertas y el confort de la heladería La Marina, así como de las propuestas de Prodal en el centro gastronómico Tres Cruces, también restaurado. Igualmente, de las opciones de la Cafetería-Dulcería El Tropical, y el confort de bodegas mixtas como La Cubana Mía y La Valenciana.

Ana sonríe cuando le dicen el nombre de esta última. “Que bien, de ahí era la madre de Martí”, comenta feliz por la coincidencia. De camino al monumento a los africanos fundadores de la Sociedad Abakuá, una parada en un Policlínico recién restaurado, el “Lidia y Clodomira”. Todo está impecable, desde el suelo al techo, y sobre todo el trato de la doctora que en ese momento atiende a un paciente.

Quien visite Regla debe pasar por El Patio de Teresita a contagiarse de buena vibra, así que no se hace esperar más a los amigos y hasta allá llegamos. Emociones afloran en casi todos, cuando la maestra acompañada por unas voces muy tiernas cantan: Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente. Y en el momento en que entregan a Gerardo, la primera bandera cubana confeccionada en el Patio y un poema que la abuela (ya fallecida) de uno de los niños del proyecto le escribiera al Héroe.

Luego de agradecimientos y muestras de afecto de grandes y chicos, el líder les cuenta a quienes participan en la peña, acerca de Ana Hurtado.

En ella Cuba tiene una amiga. Les voy a poner solo un ejemplo. Desde hace muchos meses, nuestro consulado en Barcelona está siendo hostigado por un grupo de elementos facistoides. Nuestro consulado es pequeño, pero ahí están nuestros diplomáticos con sus familias, sus niños. Y este grupo de personas se acercan a gritar groserías, incluso han entrado de manera agresiva. Pero no solo se han encontrado con la actitud enérgica de nuestros diplomáticos, sino también con la defensa de un grupo de amigos y amigas de Cuba, entre ellos ha estado Ana, lo cual le ha costado que sea también objeto de esas agresiones.

Es el momento en que Ana sorprende a todos. Hace una confesión inesperada.

Yo conocí Regla hace cinco años porque estuve aquí grabando a un rumbero de Yoruba Andabo. Y veo que se ha transformado mucho con toda la ayuda de vecinos y vecinas. Me gusta mucho la transformación que veo, y hasta he dicho que si viniese a vivir a Cuba, creo que en uno de los lugares que me gustaría vivir sería en este lugar.

Para mí es un honor estar aquí. Yo siempre he querido mucho a Cuba, pero este viaje para mí es especial, porque me siento muy segura, y convencida, no es que antes no lo estuviese, pero ahora me reafirmo más de defender aquello que vengo defendiendo, y es la soberanía del pueblo cubano y la Revolución que se hace cada día y que está en cada uno de vosotros y vosotras. Y desde fuera de este país son muchos los que intentan mentir sobre lo que pasa aquí dentro, pero ya los que somos amigos de Cuba, nos estamos encargando y nos vamos a seguir encargando de que vuestra verdad salga fuera.

Y la verdad es esto que se está haciendo en los barrios. Es esto, que el pueblo está sacando la Isla hacia adelante, con dificultades, pero bueno, dificultades hay en todos lados. En España la situación es muy dura, desde que empezó la crisis de la burbuja inmobiliaria hasta ahora que se ha incrementado con la Covid-19, y la gente realmente lo está pasando muy mal, hay necesidad, la gente pasa hambre, viven en la calle con mucho frío. Y aquí yo creo que puede haber necesidad, pero como las hay en cualquier país del mundo.

Decirles que la mentira contra Cuba es un negocio, siempre lo ha sido. Y bueno, no pasa nada, Cuba sigue adelante. Ya son muchos años, y los que quedan. Y así va a hacer. Y al que le duela, ¡pues que sufra!.

Cae la tarde, esta vez vista por Ana Hurtado, desde el malecón de Regla, que sigue regalando al transeúnte una vista hermosa y cálida de La Habana tradicional, pero ahora con el confort de un muro construido recientemente como parte de la transformación que vive este municipio. Regla cambia para bien y aunque sus habitantes no son de mucho hablar, siempre escapa algún comentario y llega al oído atento: “Si a algún lugar se le está poniendo ganas es a este”. “La verdad que ha cambiado un mundo”.

lgl/Cubadebate con información de CDRdeCuba