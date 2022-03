Representantes de Morena visitan barrio habanero El Fanguito (+Fotos y Video)

La visita cogió al barrio en su apogeo. Cola en el kiosko porque sacaron cigarros. Una señora con su jabita en la mano a la espera del pan. Ruidos alternos y entrecruzados de enseres de la construcción. Ojos curiosos tras las persianas del hogar. Un perro juguetón. Grupos de hombres preparando mezcla. Una mujer acomodándose cinco bolsos en sus dos únicas manos…

Al parecer la noticia de que Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y otros dirigentes andaban por la zona con miembros del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de México, se esparció como pólvora, y los vecinos de El Fanguito mostraron sus esencias. Algunos, solidaridad y agradecimiento por los cambios positivos que vive la comunidad. Otros aprovecharon para hacer sus demandas. Y hasta quien garantizó el show, pero lo único que consiguió fue un paquete de pollo, porque nadie se le sumó al ridículo.

“Quien diga que El Fanguito es el mismo Fanguito de hace siete meses atrás, es un mentiroso”, se escucha susurrar a alguien, mientras el grupo de jóvenes mexicanos caminan el barrio y saludan a los vecinos que se acercan a dar la bienvenida a los visitantes y de paso aprovechar para enterarse de lo que está pasando.

El intercambio cultural aflora de inmediato. Dos estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales que realizan prácticas en los CDR le explican a uno de los invitados sobre el día a día de los cubanos. Líderes de la comunidad le muestran a otros activistas, un proyecto sociocultural que se gesta en la barriada. Y así, los 11 jóvenes que integran la delegación mexicana, tienen compañía en su andar por esta parte de La Habana.

Pero nada como el contacto directo con el pueblo, con el que vivió lo que era su realidad tiempo atrás y lo que es hoy.

Nosotros vivíamos en una casa con muy malas condiciones en el techo, las paredes, el piso. El problema del agua era otra cosa que nos tenía muy mal. Y mira, gracias a mi presidente y a la Revolución, ya tengo mi casita nueva, bien bonita. Ya nos llega agua. Cuenta con espontánea felicidad a la visita, Katia Pérez Roche.

-¿Sin cobrarles nada?, le pregunta la joven mexicana, Citlalli Hernández Mora, Secretaria General de Morena.

– Sin cobrarnos absolutamente nada, contesta Katia, y una voz madura se suma a la conversación.

-Ya no nos mojamos cuando llueve, y tenemos agua, que es lo fundamental. Estamos muy contentas y agradecidas, dice Marcia Roche Palmero, la madre de Katia.

Ante la voz y la mirada que se desborda para agradecer, la reciprocidad de alguien muy cercano al movimiento de transformación de los barrios, por su responsabilidad como coordinador de los CDR, quien aprovecha el silencio y la atención de los oyentes, para asegurar que aún existen vecinos en El Fanguito, pendientes de una solución a sus problemas, pero que no ha sido por falta de voluntad política.

“Nosotros les explicamos que desgraciadamente todo no se puede hacer al mismo tiempo. Hay personas a las que todavía no se le ha podido solucionar su problema de vivienda, y están un poco desesperados, pero realmente el esfuerzo que está haciendo el país, en medio del bloqueo con el que nos quieren asfixiar, el esfuerzo que la Revolución sigue haciendo es enorme”, explica Hernández Nordelo, el también Miembro del Consejo de Estado.

Un susurro, un pensamiento en voz alta. Ahora es Marcia quien lo “interrumpe” a él. “Poquito a poco».

No todos están felices este miércoles. Rigoberto Lorente Reina, sentado en su silla de ruedas, reclama por la demora en la solución de los problemas a algunos moradores de la barriada, “los que viven en el suburbio, en el rincón”. Ante las evidencias, que ya lo han visitado, así como a las personas que él menciona, y explicado que en cuanto haya disponibilidad de recursos, los ayudarán; Lorente reconoce que “sí, se está trabajando, es verdad que El Fanguito ha mejorado”.

En medio de conformes e inconformes, agradecidos y no tanto, una lección para todos de la joven Citlalli, que no conoce mucho del Fanguito, pero sí de las consecuencias del bloqueo estadounidense para el progreso de la nación cubana.

Si bien sus demandas son legítimas, si bien su desesperación porque los cambios avancen más rápidos es profundamente humana, todo es mucho más complejo por el bloqueo económico que existe, que es una realidad concreta. No hay las mejores posibilidades de transformar con más velocidad, pero lo que es real es que existe la voluntad, que se está avanzando.

Los visitantes no se resisten a la oportunidad de perpetuar instantes, emociones, lugares. Hay quienes prefieren selfies. Otros se interesan por la historia del parquecito donde una tarja honra la memoria de hombres que defendieron la causa patria. Algunos concilian posibilidades de nuevos intercambios. Quienes recuerdan su Virgen de Guadalupe al ver a la nuestra en una pequeña urna en el Callejón de la Cultura, y mientras escuchan a Claudio, promotor sociocultural del lugar, contar la exclusividad de aquella imagen por pertenecer a Rosita Fornés.

Dos señoras miran y vuelven a mirar. No me resisto al abc del oficio periodístico de contraponer fuentes. Me dicen que no se meten en política, que no saben hablar bonito para la prensa. Les digo que solo quiero que me digan lo que piensan sobre la transformación del Fanguito.

Entonces Esperanza Sirú se baja el nasobuco y me afirma: “Yo solo te voy a decir una cosa, esta Revolución va palante, quieran o no quieran, digan lo que digan”. Su compañera, Josefa Roselló, se anima: “Yo creo que todo va a estar bien, que todo se va a arreglar, poquito a poco. Mucha esperanza de que esto tiene que arreglarse, y palante”.

Una voz invita a un cafecito. Es Claudio que abrió las puertas de su casa a todos los desconocidos, pero ya amigos. Allí, en El Fanguito, mexicanos y cubanos disfrutamos juntos de un vaso de coctel de frutas bien dulce y un café humeante. Tras la coladita, los agradecimientos, las despedidas. Y como para sellar una mañana divina, de hermandad y solidaridad entre pueblos, se escuchó a la tímida Josefa, gritar desde el muro a la entrada del edificio, “¡Caballero! ¡Viva México! ¡Viva Cuba¡”.

Primera mañana en Cuba. Impresiones sobre El Fanguito

Para Citlalli Hernández Mora, secretaria general del Partido Movimiento Regeneración Nacional, todas las experiencias vividas esta mañana de miércoles en El Fanguito fueron emotivas, pero la más especial, “la visita a la escuela Amistad Cuba-México”.

Porque cuando veía ahí a las niñas y los niños, de una manera repentina sentí profundas ganas de llorar, por una razón profunda. Apostamos a que ellos vivan en paz, sean felices, puedan desarrollarse desde muy chiquitos en el arte, el deporte, la cultura, en lo que sea, que sueñen. Y la visita a la escuela es sin dudas, la demostración y la ratificación de que Cuba le ha apostado a dos cosas fundamentalmente, a pesar del bloqueo, a la salud y la educación. Y si hay un país con acceso pleno a eso, creo que hay esperanza, una salida al fututo.

A pesar de las dificultades naturales que imaginamos encontrar a consecuencia de un bloqueo tan criminal como el que vive la isla, hemos sido testigos del enorme esfuerzo del gobierno para recuperar y transformar comunidades como estas, -que les cuento que en países como México, que hay mejores condiciones económicas, a veces son comunidades, ciudades perdidas se les llama.

Visitamos la escuela primaria 'Amistad Cuba-México de El Fanguito con una delegación de MORENA, encabezada por su Secretaria General Citlalli Hernández, y quedamos impresionados por esta niña: Melani Torres Mora. #Cuba #México #CDRCuba #SomosDelBarrio pic.twitter.com/Ecbxf8zruF — Gerardo Hdez. Nordelo (@GHNordelo5) March 16, 2022

Citlalli, ¿es Cuba un destino seguro?

A mí me parece que Cuba es el destino más seguro del mundo, sin duda, es un lugar que se respira paz, calma, donde los vicios de la humanidad que existen en otras partes del mundo no se encuentran aquí (ni en los barrios más abandonados). Y creo que en parte es porque hay una construcción comunitaria, colectiva, porque hay una educación totalmente distinta. Porque yo creo que a pesar de las dificultades que inevitablemente vive el pueblo cubano por el bloqueo, es un pueblo feliz, que vive con bienestar básico, que en ninguna parte del mundo lo encontramos en su máxima expresión.

Que ustedes existan nos da el aliciente de que nosotros sí lo podemos lograr. Es un gusto visitar su país y mirar que la Revolución cubana se materializa fundamentalmente en la felicidad de las niñas y los niños. Agradecerles el recibimiento y que sepan que México les tiene un profundo cariño y admiración. Ojalá pronto se acabe el bloqueo que ha impedido que la Revolución cubana se exprese en lo máximo. Su existencia nos motiva a la posibilidad de construir realidades mejores.

¿Se parece esta Cuba a la que muestran las transnacionales de comunicación?, preguntamos a Jorge Alberto Barrera Toledo, diputado federal en México.

¡No! Los medios hegemónicos siempre buscan una cara particular que obedece a sus intereses, pero nosotros, estudiosos de alguna manera de la experiencia de la Revolución cubana, sabemos la profundidad de la transformación. Y nos da mucho gusto encontrar esta cara, organizada, combativa, y con una estructura que le da vida a un proceso revolucionario. Para nosotros es una gran experiencia.

Estamos muy contentos e impresionados por lo vivido. Siempre para nosotros es muy gratificante encontrar coincidencias que tenemos en procesos, que parecieran tan distantes por la distancia geográfica que nos separa, pero que la experiencia social nos hace converger. Que bonito sentir, por ejemplo, la voluntad política de que las personas tengan una vivienda digna. Además de ese cálido y muy emotivo recibimiento por parte de la escuela Amistad Cuba-México. Estamos muy contentos de esta experiencia.

Fotos: Ismael Francisco/Cubadebate.

(Tomado de CDR de Cuba)

lgl/Cubadebate