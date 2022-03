“Gesto del sonido”, lo efímero como espacio de resistencia

Foto: Tomada de Cubarte

Dentro de los grandes retos que nos viene lanzando la más joven creación danzaria cubana, está la mixtura de vocabularios expresivos y comunicativos distintos.

Nótese que, aun desemejantes en la profundización sobre los niveles de investigación y compromiso con la danza, se advierte cómo varios creadores vuelven sobre su propio rastro y el de la historia de la danza; quizás con el fin de encontrar el “objeto de su búsqueda”; y con ello, desafiar la atrayente idea que esbozara la historiadora y crítica francesa Laurence Louppe de que es el bailarín “la verdadera encarnación de Orfeo: no tiene derecho a volver sobre sus pasos, para no ver negado el objeto de su búsqueda” (Louppe, 1994:32).

Hoy nuestro panorama danzario hace coincidir en idéntico tiempo creativo varias generaciones. El maestro Santiago Alfonso, con su obra zigzagueante entre la danza y el espectáculo escénico musical; Bárbara Ramos y Teatro de la Danza del Caribe retoman la mítica Súlkary de Eduardo Rivero desde Santiago de Cuba; Yoel González y la compañía Codanza apuestan por el vínculo cooperativo danza-comunidad en sitios periféricos de la ciudad de Holguín. En la capital cubana, Abel Rojo, en fina amalgama, junta bailarines de experiencias diversas, actuación y literatura en Es solo cuestión de tiempo; mientras que el binomio Laura Ríos e Iván F. Real, con Gesto del sonido, complicitan música y baile a modo de acorde indivisible.



Justo esta última propuesta me sirve de pretexto para volver sobre el poder decisivo de la investigación matérica de fuentes y referentes en la producción artística para la escena de este minuto.

En la relación música-danza/danzalidad-musicalidad, ¿el aparente silencio del cuerpo danzante crea sonoridad? ¿Existiría el sonido sin el silencio? ¿La danza sin sonido, sin imagen sonora o gestual sentido expresivo? Acaso Gesto del sonido, al tiempo que sus artífices “nos proponen reflexionar en un viaje artístico donde la música en función de la danza o esta última en función de la primera”, procuraría recuperar la comunión del ontológico supuesto donde la acción coreográfica (escritura del cuerpo en el espacio), recobra diálogos operativos entre el cuerpo, el sonido y/o el territorio para experimentar con nociones de tiempo, re-significación y realidad-ficción, hoy urgentes.

En Gesto del sonido abundan las preguntas. Y creo entender que lo mejor es la carencia de inminentes respuestas. Pensar lo efímero como espacio de resistencia es legítimo y oportuno tras el cuerpo (el de los varios cuerpos) que baila; en él (todos) se genera y degenera sucesivamente dentro de sus propias evoluciones, múltiples emergencias y permanencias.

Ellos, gestos y sonidos, danza y sonoridad, en emergencia o en riesgo de desaparición, amplifican sus posibilidades espaciales, temporales, transformadoras e inasibles que, a la vez, soportan la capacidad de decir algo, aun cuando no se pretenda contar nada. De esa condición efímera emergen incontables preguntas e innumerables problemas para responderlas.



Aun así, bajo el esquema de “danza/música en cuestión”, me alienta la resolución (aplomo y valía) de Laura Ríos e Iván F. Real para orquestar en su teatro de operaciones, una clara, armónica y estructurada partitura gestual y sonora.

No advertí novel pretensión, todo está dicho y no. ¿Cómo escuchamos la imagen de un cuerpo en movimiento? ¿Cómo visibilizamos el sonido que nos percute? ¿Cómo lo acústico condiciona la visualidad de un cuerpo que transita, transpira, se agota y chasquea?

Todavía cuando el discurso dominante en la danza y la coreografía da cuenta de un sólido humanismo respecto al cuerpo, en la mencionada mixtura de vocabularios expresivos y comunicativos en nuestra danza más joven, podemos advertir cuánto el cuerpo (como medio) es un asunto paradójico: es la unidad de la diferencia entre movimientos posibles y posibles no-movimientos.

En Gesto del sonido, cuerpo/danza y cuerpo/sonido parecerían fluir en tanto patrones rítmicos, planos espaciales, estados anímicos, acercamientos, lejanías, agógica, unísonos, canon, cantidad y calidad del movimiento; dinámica, intensidad, fluidez y aire musical o sonoro, todos y ninguno en función del acontecimiento.

Sí, no deja de movilizarnos esta propuesta como franco acontecer que revisita inevitablemente el desdoblamiento del cuerpo que baila y musita en un cuerpo real y en un cuerpo observado/escuchado, en una representación que está al mismo tiempo ausente y presente.

Frente a la pieza celebremos la comunión de roles, el de los danzantes que en la auto-representación del cuerpo real de su simbólica e imaginaria realidad, se transforman en creadores de su propia materia gestual, sónica y presencial.

Celebremos, al decir del maestro Juan Piñera en las Notas al Programa, “el trabajo a cuatro manos, donde la profundidad de pensamientos de los creadores (…), en cuanto a la exploración de los sonidos del cuerpo y desde el cuerpo en un espacio de posibilidades sonoras y físico-gestuales”, nos permiten apostar por la búsqueda de conexiones para que en Gesto del sonido, lo efímero se transforme en espacio de resistencia. Allí, desde la sala teatral del museo de Bellas Artes, coexistiendo con muestras transitorias y permanentes de lo mejor de las artes visuales cubanas de ayer y de siempre.

Noel Bonilla-Chongo

amss/Tomado de Cubarte