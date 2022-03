Cuba: la firmeza de una voz en Baraguá

15 de marzo de 1878 en Baraguá/Foto: Cubadebate.

Pueden librarse combates heroicos y trascendentes fuera de los campos de batalla. Combates en los que el rugido de las armas se suplanta por la firmeza de una voz, con palabras semejantes a clarinadas por venir.

Así fue el enfrentamiento de aquel 15 de marzo de 1878 en Baraguá, cuando los argumentos del Lugarteniente General Antonio Maceo Grajales pretendieron ser el detonante que diera continuidad a la contienda tronchada por el oneroso Pacto del Zanjón.

10 años de batallar habían cobrado un alto precio a la gloriosa mambisada, más allá del desgaste y de la muerte: el precio del caudillismo, del regionalismo, del racismo, como lastres que poco a poco fueron quebrantando el ímpetu de las huestes insurrectas, y sobre todo su unidad.

Sobrevino entonces, como dramático epílogo de tan digna gesta, la paz ansiada, mas sin la independencia anhelada. Y hubo posiblemente lágrimas de impotencia entre los guerreros obligados a dar reposo a sus fusiles redentores. Y debió haber desconsuelo en los machetes al no escuchar de nuevo el toque de “a degüello”, anunciador de tantas cargas.

Sólo la titánica estatura del General Antonio se alzó ante el General Martínez Campos, con una advertencia intransigente: “Volverán a iniciarse las hostilidades”. Pero no pudo ser pese a su empeño, porque 10 años de batallar habían cobrado un alto precio a la gloriosa mambisada.

Ese gesto viril de quien no admite deponer sus armas, su moral y sus ideas, no solamente quedó escrito en nuestra historia como una de sus más honrosas páginas, sino ha sido reeditado una y otra vez durante ciento cuarenta y cuatro años, porque nunca le han faltado a nuestra Patria esos hombres que llevan en sí el decoro de muchos hombres para no doblegarse ante ningún revés.

Es la bravía estirpe del Titán de Bronce, que se ha multiplicado desde aquel 15 de marzo de 1878 en nuestro pueblo. Son sus lecciones de revolucionaria intransigencia, que se renuevan cada día entre nosotros, para que nadie nos haga costear el alto precio de la desunión; para que nadie pueda imponernos una paz sin independencia; para que nadie olvide nunca que cada día millones de cubanos estamos dispuestos a protagonizar un nuevo Baraguá.

nyr