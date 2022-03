Orestes cubanos pueden llegar a donde se lo propongan

En Calendario, Ernesto Codner interpreta a Orestes. Foto: Fotograma de la serie Calendario

Muchas son las historias de vida que el grupo 9no. 3 de la serie Calendario ha traído cada domingo hasta nosotros. Entre las más preocupantes está la de Orestes, un muchacho que combina los estudios y el trabajo para apoyar en la economía y la salud de la familia.

Si bien su realidad no es la de la mayoría de los estudiantes cubanos, también es cierto que puede ilustrar más de una de las aulas de nuestras escuelas. A muchos les parece no solo conmovedora, sino también familiar.

Un hogar disfuncional como el suyo condiciona una realidad que afecta al muchacho que quiere, como sus compañeros, continuar estudios.

Aunque todavía no sabemos cuál será la salida del conflicto, Ernesto Codner, el actor que da vida a este joven, accedió a conversar con Granma, para ofrecernos detalles de su personaje.

–¿Has conocido jóvenes como Orestes?

–A lo largo de mi carrera estudiantil conocí algunos muchachos como Orestes. Creo que en esas vivencias quedadas de mi interacción con ellos me basé para encarnar al personaje.

Todavía converso con chicos de esta edad en mi barrio o por las redes sociales; y sí, encontramos a estudiantes como Orestes en las escuelas cubanas.

–Si verídica es la historia de Orestes, ¿también lo será la de Amalia? Según tu experiencia, ¿cómo suelen actuar los profesores en situaciones como la suya?

–Muchas veces los profesores prefieren tratar de lejos las situaciones como la de Orestes, y pienso que ahí es donde está su error.

Recuerdo que en 7mo. grado tuve algunos problemas en casa con mi mamá, ella estaba pasando por momentos muy tristes y a mí me afectó eso. Empecé a salir mal en la escuela. Era un muchacho de 10mo. grado y empecé a sacar el mínimo de puntos. Un día, una profesora que, no exactamente como Amalia, pero sí era muy dedicada a su profesión, me llamó aparte y me preguntó qué pasaba.

Recuerdo ese momento con una lucidez y una nostalgia increíble porque no había conocido ningún otro maestro que se preocupara, hablara conmigo y me dijera: “Cuéntame qué pasa, ¿en qué podemos ayudarte?”

Pienso que esa es la actitud que deberían tener los profesores cuando un estudiante tiene una situación como esa, porque no siempre se sabe por qué está reaccionando así.

–Has estudiado a Orestes y lo conoces mejor que nadie. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cómo crees que será su vida en el futuro?

–Yo me apoderé tanto de Orestes que me atrevo a responder esa pregunta, por supuesto, dentro de la ficción de Calendario.

El sueño de Orestes es poder darle a su madre lo que ella quiera y necesite. Pienso que no solo es el suyo; sino el de muchísimos estudiantes cubanos, de tantos jóvenes emprendedores como él.

Pienso que en el futuro será una persona que respetará muchísimo a las mujeres, y tiene como referente a la profesora Amalia. Además, si ya desde tan joven ha conocido el trabajo, imagino que seguirá siendo así: un trabajador de pura cepa.

En Orestes vemos una de las formas de violencia que pueden pasar más desapercibidas ante la mirada de la sociedad: está siendo privado del derecho de continuar sus estudios, debido a la presión de su madre para que se independice lo más pronto posible y aumente su aporte a la economía familiar.

No obstante, el adolescente desea superarse. Con esta trama, Calendario ha puesto en la pantalla chica una de las problemáticas que persisten en nuestra sociedad, y a la que el nuevo Código de las familias atiende de forma directa.

Aunque la madre del joven estudiante haya dicho que están viviendo la vida que les tocó y no la que quieren, la teleserie evidencia –y no es ficción– que los Orestes cubanos pueden llegar a donde se lo propongan.

