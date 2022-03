El motorista de Punta Gorda

Hermes saltó casi del anonimato a ser moderadamente mediático. El mejor pelotero de la semana en la 61 Serie Nacional apareció en los medios en 2016, en la III Serie Sub-23, cuando intervino en las tres victorias de su equipo frente a Villa Clara

En su hoja de vida deportiva sus indicadores no han sido ni siquiera relevantes. En seis temporadas posee nueve victorias y un promedio de carreras limpias por juego de 5,74, pero en esta, su séptima campaña, ha tomado las cosas muy en serio. Ya tiene seis triunfos sin derrotas, 31 ponches, 1,89 de efectividad, le batean solo 208 y le han pegado un jonrón en 47,2 innings.

La recta es su mejor arma. «He ganado en velocidad, hasta las 92 millas. Esta vez la preparación la hice diferente. Cuando terminé la pasada Serie descansé solo 15 días y comencé a prepararme con el profesor Roberto Pupo, de Villa Clara, y, cuando llamaron para los entrenamientos, me incorporé con el profesor Madrazo», cuenta el muchacho de Punta Gorda, de 26 años, estatura y manos normales, y con una gran inteligencia, a juzgar por sus respuestas.

«Preparo al bateador para dominarlo con mi mejor lanzamiento. Al séptimo, octavo y noveno en la alineación, supuestamente los más débiles, les pongo el mismo interés que al tercer, cuarto y quinto bates». Sus palabras me llevan a Omar Carrero Moreno, el mejor lanzador en la historia de Ciego de Ávila y uno de los más grandes que han pasado por las lomitas de Cuba, quien hace algún tiempo dijo: «Conmigo los de abajo no tienen vida. Y con los de arriba me fajo de tú a tú. Puedo perder o ganar».

En una especie de «flujo de conciencia», estilo narrativo que intenta capturar de manera realista la forma de pensar de un personaje, González afirma: «Prefiero abrir los partidos antes que ser relevista, aunque trato de ser útil para cada situación. Me debo a la dirección de mi equipo, y donde me necesite estaré».

Revela que «Frederich Cepeda es el bateador más difícil y a Alexander Malleta lo pude dominar con relativa facilidad. Aspiro a ganar diez juegos, cuando lo logre, iré hacia otras metas. No dejo de pensar en la clasificación, aunque no andamos bien. Creo que en la medida que avance el campeonato debemos mejorar. Ningún equipo se parece a otro. Al nuestro le falta bateo de largo metraje, como el que teníamos antes».

Fue del pitcher a la fórmula uno: «Fuera de los diamantes lo que más me gusta es montar motocicletas. Me encanta y lo disfruto. Si no hubiera sido pelotero sería corredor de motos».

Por/

odh/Granma