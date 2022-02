Madres sustitutas en el zoológico de La Habana

Coralia León, directora de Bienestar Animal en el Zoológico de 26, asegura que, en el parque, los trabajadores asumen la preservación y conservación de las especies como un compromiso

El Jardín Zoológico de La Habana o Zoológico de 26, como es conocido, recibe cerca de 3000 visitantes diariamente. Desde su creación, el 24 de octubre de 1938, figura entre las principales opciones recreativas del público citadino o al paso por la capital.

Los trabajadores del parque realizan cuatro actividades fundamentales: recreación sana, conservación, educación ambiental e investigación, las últimas tres citadas pertenecen a la dirección de Bienestar Animal, la cual es la encargada de que el zoológico cuente con todo lo necesario para el crecimiento y desarrollo de los animales.

¿Qué técnicas emplean para la protección y conservación de las especies?

– Generalmente realizamos la conservación ex situ, es decir, sacamos a los animales de su medio natural y los cuidamos. También empleamos el método ex situ in situ: traemos ejemplares de otros zoológicos, los reproducimos y luego regresamos los progenitores a su origen.

“La limpieza, alimentación y observación de los ejemplares está a cargo de un equipo integrado por biólogos, médicos y técnicos veterinarios. Lo más difícil es crear las parejas correctas para la reproducción y el cuidado de las hembras gestantes”.

Coralia León Sánchez, directora de Bienestar Animal en el Zoológico de La Habana, asegura que la institución tiene como premisa la preservación y reproducción de los animales para aumentar el número de ejemplares. Foto: Lorena Guevara Silva

¿Por qué es complejo el proceso de emparejamiento?

– Es un poco complicado porque primero hay que elegir una pareja que sea viable. A veces, tenemos una hembra y un macho y, como en los humanos, hay uno que puede no ser gestante. Además, precisan espacio y sobre todo las especies que vienen del medio natural necesitan adaptarse o de lo contrario no se sienten aptas para reproducir.

¿Cómo es la alimentación de los animales en el zoológico?

– Elaboramos un plan de acuerdo con los nutrientes de los alimentos y la necesidad de cada ejemplar. Por ejemplo, un mono pequeño debe comer diario de uno a dos kilos de comida, entre frutas, vegetales y viandas, y los leones adultos, de seis a 10 kilogramos de carne equina.

¿Cómo es la reproducción y la cría en cautiverio?

– No todos los animales se pueden reproducir. Hacemos estudios de las diferentes especies: conocemos las características específicas de cada ejemplar y los ciclos de ovulación. De acuerdo con las investigaciones, escogemos las parejas idóneas.

“Muchas hembras realizan el proceso de parto y cuidado con normalidad. Sin embargo, hay otras que no. En los casos de dificultad, producto al desarrollo en cautiverio, nos vemos obligados a recurrir a la cría artificial.

“Por ejemplo, hay chimpancés que no crían porque no saben cómo hacerlo. Miran al recién nacido como un cuerpo extraño, no lo limpian y se les asfixia o le dan golpes y lo matan. En el caso de los coyotes tenemos que estar muy pendientes porque se comen a su propia cría”.

¿En qué consiste la cría artificial?

– La cría artificial se aplica cuando la madre no está en condiciones de ocuparse del recién nacido porque tiene estrés adicional, es longeva o muy joven o, en ocasiones, no sabe criar. Consiste en buscar comadres nodrizas, es decir, humanos para sustituir a las madres verdaderas.

“Por ejemplo, los monos bebés, cada dos horas necesitan leche. Los técnicos del área son los encargados de preparar los biberones, cambiarles los pañales y ponerles bombillos para el calor, porque en el medio natural estarían pegaditos a la madre.

“La tarea más difícil resulta lograr unirlos al grupo para la reproducción. Hay que enseñarlos a ser animales, porque al criarse con un humano adquieren características propias del hombre”.

¿Cómo es el proceso de adaptación a la vida en grupo?

– Depende de las especies. Los carnívoros son muy diferentes a los primates. Incluso, entre carnívoros existen contrastes, porque la adaptación entre leones y coyotes difiere.

“Por ejemplo, el león busca una hembra en celo, poco dominante, porque normalmente en el momento de la cópula prueban fuerza y siempre hay pelea. Si el animal de cría artificial no tiene la suficiente fuerza como para defenderse o no muestra las características propias de la especie, nunca va a sobrevivir.

“Los coyotes al ser criados artificialmente dependen mucho del técnico, es decir, se comportan casi como mascotas. En este caso lo ponemos en una jaula con un coyote adulto para que aprenda a comportarse como los demás animales de su especie”.

En el zoológico están realizando terapias con animales para ayudar a los niños con problemas en el desarrollo. ¿En qué consisten específicamente?

– Muchos pequeños necesitan ayuda psicológica. La zoología convierte a los animales en su universo. Utilizamos con mayor frecuencia los equinos. Según investigaciones, proporcionan alto nivel de relajación debido a su majestuosidad.

“También, empleamos plumas, piel y huesos para enseñarles objetos lejanos a su realidad. Los niños con problemas en el lenguaje describen cosas no vistas. Ahora mismo estamos trabajando con más de 10 escuelas”.

En muchas instalaciones cuando los animales mueren son disecados para que continúen en exhibición, ¿practican la taxidermia en el zoológico?

– Sí. Tenemos un museo donde mostramos las diferentes especies disecadas. Las que no se pueden taxidermiar por las condiciones de la piel son donadas a diferentes instituciones como la Facultad de Biología y la Universidad Agraria de La Habana para respaldar sus actividades de enseñanza.

“Para hacerle taxidermia a un ejemplar primero se construye una maqueta, todo un esqueleto de hierro o alambrón, luego se viste con la piel curtida y se rellena de guata o algodón. En ocasiones utilizamos los huesos de la cabeza para que ayuden en la forma del cráneo”.

¿Qué proyectos desarrollarán para perfeccionar los servicios?

– Estamos haciendo propuestas en aras de mejorar las exhibiciones. Nuestro objetivo es garantizar la calidad de vida de los animales que tenemos y no el ingreso de nuevos ejemplares, porque las jaulas son pequeñas y no estarían cómodos.

