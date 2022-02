Por una internet segura en la capital (Fotos + Tuit)

El Ministerio de las Comunicaciones y la Informática celebra este martes el Día Internacional de la Internet Seguro, evento que promueve la necesidad de crear espacios cibernéticos que fomenten el conocimiento y las interrelaciones cordiales y respetuosas dentro de las redes informáticas.

Entre los centros que efectúan diversas acciones a nivel nacional para procurar el buen uso de las telecomunicaciones figuran: la empresa de Etecsa, el Ministerio de Educación y los Joven Club de Computación y Electrónica, quienes este año dirigen especial atención a la protección de la infancia en la red informática.

Yeima Mena, comunicadora central de la Dirección Provincial de los Joven Club de Computación y Electrónica. Foto: Isis María Roché Martínez

Referente al programa de actividades «Juntos por una Internet mejor» que sucederá hasta el próximo 10 de febrero, Yeima Mena, comunicadora central de la Dirección de los Joven Club de Computación y Electrónica en la provincia La Habana, expreso:

“Los Joven Club estaremos trabajando centrados en hacer de la Internet un mejor lugar, seguro para todos, pero especialmente para los niños y los jóvenes quienes con frecuencia utilizan esta herramienta en búsqueda de información.

Se realizaran dos talleres dedicados a los niños de la enseñanza Primaria y Secundaria Básica con el objetivo de mostrar que internet puede ser un lugar donde los niños y las niñas pueden crear, compartir de manera sana, provechosamente, estar actualizados y conocer las novedades y consejos.

Es muy importante que los niños sepan utilizar bien y para bien el internet.

También, en esta jornada queremos mostrar que pueden acceder a nuestro perfil Joven Club La Habana, o visitarnos en Twitter, Instagram o Facebook, y estaremos compartiendo información a través de los hashtag #diadelainternetsegura y #SID2022”. Explicó Yeima Mena.

Hola amigos tuiteros 😄#JovenClubLaHabana celebra este 8⃣ de febrero el #DiaDeInternetSegura

Bajo el lema: ‘‘Juntos por una Internet mejor" 📲

El cual se centra en hacer de la #Internet un lugar mejor y más seguro para todos.#JovenClubTeConecta. #CubaInformatiza 🌐 pic.twitter.com/15AhYVfH0b — Joven Club La Habana (@JovenClubHabana) February 8, 2022

Por su parte, la empresa Etecsa, de igual forma ha realizado un cronograma de actividades para acercar a los usuarios hacia el universo de las telecomunicaciones y los riesgos que acechan en este medio.

Al respecto, Ailen González Muñoz, especialista de comunicación de la División La Habana Etecsa manifestó:

“Constantemente estamos realizando acciones en la Redes Sociales, tenemos una campaña relacionada con un uso más útil de este medio, ya que varios clientes se han quejado pues ha caído en fraude, ofertas tentadoras o rifas, en este caso siempre explicamos que cuando la oferta o información no sea de la empresa, tienden a ser engañosas y a derivar en afectaciones económicas.

“De igual manera incitamos a nuestros usuarios que no abran archivos de procedencias sospechosas, les sugerimos no responder correos si son desconocidos refiriéndose al tema de las conexiones, les indicamos no compartir sus usuarios ni contraseñas, ya que estos son personales y nunca estos datos serán solicitados por la empresa. Es importante que todos tomen conciencia de la necesidad de hacer un uso correcto de estas tecnologías”. Puntualizó González Muñoz.

El evento promovido por la red INSAFE / INHOPE en las Redes Sociales, se efectúa este año, a nivel mundial, con el apoyo de la Comisión Europea declarando en cada eslogan la importancia de construir una plataformas digitales, donde se fomente el pensamiento crítico y este medio sea un espacios de oportunidades para crear, participar y compartir de manera positiva y libre.





Fotos: cotesia de la Dirección Provincial de los Joven Club de Computación y Electrónica

Escuche más detalles en el siguiente audio:

lgl