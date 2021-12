¿Qué son formas modernas de esclavitud?

Tráfico de niños

Cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, para conmemorar la fecha exacta en que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) firmó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.

En la actualidad, se sigue luchando contra las formas modernas de esclavitud, que no se han podido erradicar en el mundo.

Contrato del cual nunca podrán liberarse.

¿Qué son las formas modernas de esclavitud?

En palabras sencillas, se trata de aprovecharse de las necesidades económicas de las personas, para hacerles firmar un contrato del cual nunca podrán liberarse, debido a que todas las condiciones les obligan “legalmente” a seguir realizando esa actividad sin ganar nunca su libertad, define la web sobre calendarios y días internacionales.

Obviamente, este tipo de contratos no son para nada legales, porque aunque se encuentren redactados según los estándares comerciales de un país, violan derechos humanos que están por encima de cualquier forma contractual, lo que deja sin vigor este tipo de vínculo laboral, añade.

La mayoría de las personas que aceptan estos convenios terminan atrapadas en una pesadilla

El número de personas que viven en estado de esclavitud en la actualidad ,27 millones de personas, es más del doble que el número total que se estima salió de África durante el auge del comercio de esclavos, sostiene el investigador Kevin Bales de la organización no gubernamental (ONG) Free the Slaves.

Bales afirma que entre las causas de la alarmante cifra actual se encuentran el veloz aumento de la población, la pobreza y la corrupción y se manifiesta de diversas maneras: tráfico sexual o de mano de obra, o el trabajo forzado vinculado a deudas por pequeños préstamos.

Para la mayoría de las personas que aceptan estos convenios terminan atrapadas en una pesadilla que pareciera no tener fin, el temor a ser descubiertos (en caso de inmigrantes ilegales), el temor a que dañen a sus familias (extorsión) o simplemente el temor a no recibir la recompensa prometida, los hace mantenerse en el lugar y no luchar por su libertad.

Otra medición de la esclavitud en el mundo señala que la cifra total es mayor: el Índice de Esclavitud Global sube el número a 29,8 millones, la mitad de los cuales se encuentra en India, dice la fuente.

“Hay tráfico de mujeres jóvenes y de niños para la explotación sexual comercial”, dice Bales, profesor de esclavitud contemporánea en la Universidad de Hull, en Reino Unido.

Por otra parte el periodista de investigación Ben Skinner ha viajado por todo el mundo documentando estos casos. En el norte de India, entrevistó a mineros que están obligados a trabajar en una cantera para pagar deudas abusivas, dice el BBC.

Existen acciones que se realizan para evitar la esclavitud moderna:

“Hace aproximadamente cuatro años, todos los países del mundo se comprometieron con la Agenda 2030 y esta incluye una lista de 17 objetivos de desarrollo sostenible y uno de esos objetivos, el número ocho, es sobre el trabajo decente para todos, el cual incluye la Meta 8.7, que se centra en adoptar medidas efectivas para terminar con la esclavitud moderna para 2030″, dice TeleSur.

En Cuba en la actualidad se debate la propuesta del Código de las Familias que presenta amplias garantías para las poblaciones infantiles y adolescentes, la mujer y las familias de acuerdo con la evolución de la sociedad en el país, aseguran especialistas del tema.

Por su parte, la investigadora Beatriz Torres, profesora titular de Estudios Demográficos, añadió las ventajas dentro del anteproyecto para combatir la violencia de género.

“Una de las oportunidades es lo que propone sobre el matrimonio precoz, ya que elimina cualquier excepcionalidad para la edad del matrimonio, hasta los 18 años”, explicó.

El Código vigente, que data de 1975, establece una edad de 14 años para las muchachas y 16 para los muchachos para la unión matrimonial.

Presentada tras 22 versiones, la norma coloca a Cuba en una posición muy revolucionaria, avanzada y transformadora en materia de protección que rompe paradigmas y demanda de una mentalidad de sentido plural y de inclusión ,publica Prensa Latina.

