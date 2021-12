Una habanera en Cali con muchos deseos de triunfar

Ganadora de la primera medalla de oro para Cuba en los I Juegos Panamericanos Juveniles e incluida su foto en el reducido grupo de los que han cosechado varias preseas –dos doradas y un bronce- en el sitio oficial del evento, Anisley García es la deportista más destacada de la delegación cubana.

No ocurrió como en otros eventos múltiples, que la medalla que abre el camino tal vez tarda varios días en aparecer, aquí cayó el día 25, en el inicio de la lid, con un significado muy especial.

“Estoy bien orgullosa de mis resultados, no me esperaba que me fuera tan bien, y no estuve nerviosa durante la competencia. El primer triunfo, el de clavado mixto, coincidió con el quinto aniversario del fallecimiento de Fidel, un día especial en que le dedicamos la victoria. Me concentré tanto que hasta dejé de responder los correos felicitándome, pero tengo un gran amor y agradecimiento a toda Cuba”, dijo la carismática habanera de 19 años.

“México y Estados Unidos son las potencia de este deporte en el área, y vencimos a las mexicanas en el mixto 471.2 puntos por (468.35) y a las estadounidenses (417.1). En esa labor brillaron también mis compañeros Laydel Domínguez (plata en trampolín de tres metros), Carlos Daniel Ramos, y Luis Cañabate. Nos premiaron primero a los cuatro, después entregaron a los ocho integrantes del equipo. Puede que me hayan enfocado a mí como líder del grupo, pero aquí todos somos los líderes, como lo demostramos”, agregó la campeona Centroamericana y del Caribe 2018, en Barranquilla.

Sobre la preparación, Tuti, como la llaman cariñosamente, apuntó que “desde hace varios años entrenamos juntos, pero los saltos sincronizados los hemos montado hace poco tiempo, además para venir a Cali tuvimos pocas semanas de entrenamiento, aunque con mucho empeño y deseos de triunfar”.

La cubana confesó que no salía de su asombro por la segunda medalla dorada en el trampolín de un metro, igualmente bienvenida como el bronce en la plataforma de diez metros en estos Panamericanos Juveniles.

Por/ Alfonso Nacianceno

odh/Granma

