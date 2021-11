Hacer justicia para ambas partes (+Podcast)

Foto: Tomada de Radio Rebelde

Él lo ha tenido todo fácil en la vida. Tuvo a mis padres que durante 21 años cuidaron de sus hijos para que él y su esposa pudieran trabajar y realizarse profesionalmente. Cuando los viejos se hicieron más dependientes de atención, simplemente, los llevó a su casa propia, sin condiciones para que vivieran solos. Según criterio de mi hermano para que “tuvieran su espacio”.

Y entonces… ¿quién los cuida ahora?

Historias como estas, parecerán ficción pero es una realidad que durante años se ha constituido habitual en cuanto se refiere a herencias y donaciones de inmuebles, objetos de valor, vehículos, entre otros tantos objetos que pueden constituir en un futuro no muy lejano, conflictos familiares.

Y es que cuando se llega a viejo– como decía mi abuelita- hay que dejar las cosas claras para evitar problemas.

La solución a estos conflictos aparece contemplada en la actual versión 23 del Proyecto del Código de las Familias, recién modificado como resultado de las consultas especializadas en todo el país.

Dicho código tiene por fin la regulación y protección de los derechos de las personas de la Tercera Edad y en situaciones de discapacidad en el entorno sociofamiliar, que incluye las causales de incapacidad para excluir de la herencia a quien muestre comportamientos que supongan violencia intrafamiliar contra ellos.

Por otra parte los conflictos y beneficios de las relaciones humanas entre los adultos mayores y personas en situaciones de discapacidad y sus cuidadores, encuentran respaldo legal que rompe con antiguas prácticas de incomprensión, maltratos, abuso de poder, entre otras acciones acometidas por ambas partes.

La doctora Ana María Álvarez-Tabío Albo, especialista en derecho civil y patrimonial de familia, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, refiere que el intencionado propósito de proteger a las personas adultas mayores o a las personas en situación de discapacidad en su espacio sociofamiliar, es otro de los grandes méritos del anteproyecto que hay que ver en toda su integridad para poder aquilatar en cuánto nos puede beneficiar sus regulaciones a todos y a todas en el espacio familiar, más allá de lo que nos parezca contradictorios por nuestras convicciones personales.

“Incluimos el término sociofamiliar porque también incide ese pequeño entorno social en que se desenvuelve la vida de los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad”.

Respecto a la convivencia, a la posibilidad de donar la vivienda de estas personas a favor de otras y que después el negocio pueda no salir lo beneficioso que consideremos, hay dos modificaciones importantes. La primera es que se introduce algo que se denomina en doctrina los alimentos voluntarios, que son esos contratos de asistencia donde una persona se obliga a ofrecer alimentos en el sentido amplio como los gastos en vestimenta, condiciones de habitación, en atención para la recuperación de su salud, en su inserción social, en el punto de vista afectivo.

Esta persona se obliga a ofrecer alimentos en beneficio de otra a cambio de una prestación que se traduce en la transmisión de la propiedad de su vivienda, que es lo que más suele suceder, o de otro bien de importante trascendencia como puede ser un vehículo, una colección de obras de arte, depende de lo que se pacte.

Ese contrato de asistencia hay que inscribirlo a los efectos de su protección, a los efectos de su publicidad, que se conozca que el dueño de la vivienda trasmitió su propiedad a la luz de este contrato de alimento voluntario, de este contrato asistencial.

El convenio desde el momento que se configura impone obligaciones esenciales como la atención al cambio de la transmisión de algún bien. Ante el incumplimiento de algunas de las partes contractuales, el contrato se anula y las cosas vuelven a colocarse en la situación en que estaban.

¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad en Cuba?

La profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, la doctora Ana María Álvarez-Tabío Albo explica que muchos ancianos abandonados emocionalmente porque sus hijos han emigrado o porque no tienen la atención de su familia, viven solo y se les acercan personas no unidas por vínculo de parentezco o parientes lejanos que les proponen cuidarlos a cambio del traspaso por donación o testamento de la vivienda.

“Si es por un acto de donación y ya la persona cuidadora se ve dueña de la casa, en muchas ocasiones se han olvidado de su promesa de cuidados y han dejado a ese anciano en un rincón desatendido, mal que nos pese, eso sucede.

Pero puede pasar también que si la trasmisión es una vez que se produzca la muerte mediante un testamento, puede pasar que esa persona haya revocado el documento y el cuidador cumplió diligentemente con todas sus funciones, lo atendió, le dio cariño, compañía y afecto y en el momento que sale el testamento se da cuenta que fue revocado en favor de persona distinta.

Álvarez-Tabío Albo llama la atención que con este contrato lo que se quiere es proteger a ambas partes y proteger los intereses de quienes estén en desventaja ante esta situación, que por lo general son las personas adultas mayores o en situación de discapacidad.

La versión 23 del Proyecto del Código de las Familias está obligada a modificar algunas normas contenidas en el Código Civil, que regula lo relacionado con las personas y la herencia y no tiene previsto su reforma hasta muy avanzado en el tiempo. En el ámbito sucesorio en el Código de las Familias para ser coherente con sus postulados, modifica en sus disposiciones finales algunas normas en materia hereditarias. Es posible que se configure una causa de incapacidad para heredar cuando se ha sido ingrato con el causante, con el fallecido, o se le ha desatendido, o no se le ha dado alimento, o se le ha hecho víctima de cualquier maltrato y violencia; esa persona puede ser incapaz de heredar aun cuando estén en el primer llamado de la herencia o aun cuando sea el beneficiado con su testamento.



Todas estas problemáticas para poderse enderezar hoy deben pasar por tortuosos procesos judiciales que no siempre nos llevan al resultado que esperamos.



