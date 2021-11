La “Tuti” con otros clavados de oro en Cali (+Audio)

El Clavados cubano sigue sorprendiendo en los I Juegos Panamericanos Junior

El Clavados cubano sigue sorprendiendo en los I Juegos Panamericanos Junior y esta jornada aportaron otras dos preseas, un oro de Anisley García y una plata de LaydelDomínguez.

La carismática atleta del municipio Cerro en La Habana, se presentó otra vez a gran altura y dominó con 276.5 unidades el Trampolín de un metro, relegando a los puestos dos y tres a JoslynOakley de Estados Unidos y Steffanie Madrigal de Colombia.

Entre tanto el camagüeyano Laydel, sacó un gran resultado en el Trampolín de tres metros, al computar 408.35 y solo fue superado por el estadounidense QuentinHenninger con 414.65. El bronce fue para RandalWillars de México.

Al término de la competencia, ya un poco más relajada, la “Tuti”, como la conocen en el mundo del Clavados, no pensó que podía finalizar en lo más alto del podio en esta prueba. “Fue un resultado un tanto inesperado, fui salto a salto y salió esa medalla de oro que estoy disfrutando muchísimo”.

Anisley buscó asegurar en el último salto y lo hizo de manera impecable. “Me sorprendió totalmente, después le preguntaba a mis compañeros, porque realmente fueron puntuaciones muy altas”.

La principal figura del Clavados cubano, comentó que este deporte vive un buen momento, sobre todo en esta categoría juvenil. “Estamos tratando de ubicarnos entre los punteros, no queremos que el Clavados se quede atrás, ya que estuvimos un poco rezagado en certámenes anteriores”.

A pesar del oro, Anisley sintió un poco de presión. “Pensé que mi competencia de más nervios sería en el por equipos, pero llegué al individual con más tensión incluso. Me decía que me pasa si ya debuté ayer, son cosas que suceden que no las puedo entender”.

La ceremonia de premiación

Para la “Tuti”,quien ya obtuvo el título en la plataforma de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barraquilla, este ha sido su resultado más relevante en eventos internacionales. “Aunque esto es una competencia para juveniles, aquí se utiliza el programa de los mayores y también participan atletas que van a Centroamericanos y Juegos Panamericanos”.

La habanera agradece las muestras de cariño que ha recibido constantemente desde Cuba, en especial de su familia. “Decirle a todos los cubanos que los amo mucho, sé que me están siguiendo en cada uno de los eventos. Me imagino a mi mamá brincando de alegría”.

Anisley García buscará su tercera medalla de oro este sábado, cuando compita en su mejor evento la plataforma 10 metros. “Cada medalla que agarro es un poco de presión que me quito de encima, igual iré a mi prueba con total tranquilidad, si se da bien, lo que pueden estar seguros que me entregaré al máximo”.

García, acompañó a Juan Carley Vázquez como abanderados en la ceremonia de inauguración. Este reconocimiento lo tomó como una motivación adicional. “Pues claro, casi siempre los que portan la bandera en nuestras delegaciones se llevan el oro y yo no quería ser la excepción”.

Entre tanto el agramontinoLaydel Domínguez se mostró muy satisfecho con el segundo lugar en el Trampolín tres metros. De esta forma consigue su segunda presea, pues había ganado en el por equipos. “Siempre supe que podía luchar por estar en el podio, lo que no tenía claro el lugar. Busqué ir superándome en cada ronda porque los rivales estuvieron bien también”.

Domínguez señaló que le costó un poco adaptarse a la competencia al aire libre. “Los trampolines están muy buenos, el clima es el que me choca un poco, porque tengo el sol de frente y nosotros estamos acostumbrados a entrenar bajo techo”.

Fotos: Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato

odh/RR

