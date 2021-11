Honrar la eficiencia

Trabajadores de la botica del bulevar de San Rafael, La Habana. Foto: Isis María Roché Martínez

En medio de la crisis provocada por la epidemia de la Covid-19 y el férreo bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos, el sector farmacéutico en la capital realizó durante el 2020-2021 un arduo trabajo con el propósito de mejorar la calidad del servicio y aumentar las ofertas a pesar de las carencias.

Por tal motivo al cierre de este año se realiza el otorgamiento de más de diez reconocimientos a trabajadores y establecimientos de La Habana que alcanzaron en este periodo la excelencia ante el trabajo.

Botica del bulevar de San Rafael, municipio Centro Habana. Foto: Isis María Roché Martínez

Entre los centros destacados se encuentra la botica del bulevar de San Rafael, reconocida por su trayectoria, innovación y cumplimiento ante las tareas.

Zaimara Pons Verdeses, administradora de la unidad 37. Foto: Isis María Roché Martínez

En conversación con Zaimara Pons Verdeses dijo que a pesar de llevar varios años de trabajo en el sector farmacéutico, hace solo seis meses se desempeña como administradora de dicha unidad.

“Cuando llegué a este centro el dispensario estaba cerrado hacia años, por iniciativa abogamos por reabrir este espacio pues los que aquí laboramos conocíamos que la población lo necesitaba debido a las carencias que existen con la materia prima para la fabricación de los medicamentos, y así finalmente abrieron la unidad, nos mandaron la licenciada y comenzamos a trabajar con el objetivo de abastecer a los clientes con ciertos productos.

“La dirección municipal de Salud Pública valoró que los resultados alcanzados eran buenos a pesar de contar con poco tiempo y escasos medios para desarrollar esta labor.

“En esa etapa se orientó la digitalización de todos los certificados médicos para hacer una plataforma y trabajar conjuntamente con la Oficina de Control para la Distribución de los Abastecimientos (Oficoda) y el Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), para tener un mejor control al conocer sobre las personas que no se encontraban por salida del país o por fallecimiento y continuaban recibiendo los medicamentos en la farmacia.



Trabajadores de la botica del bulevar de San Rafael, La Habana. Foto: Isis María Roché Martínez

“Esta tarea había que cumplirla en un mes, nos unimos en equipo, la dirección y administración junto a los dependientes, en realidad todos mis trabajadores colaboraron, fuimos la única entidad que cumplió con el tiempo establecido para realizar dicha labor.

“Por todos estos motivos, la dirección del territorio decidió otorgar a nuestra entidad este reconocimiento, es algo muy bueno que en lo particular me llena de gozo y me impulsa a continuar trabajando”. Expresó Pons Verdeses.

Entre los factores representados para definir a la botica por su excelencia el sector analizó detalles como la dispensación de los pedidos, la utilización, creación y venta de medicina natural, dígase en este elemento la producción y comercialización de desinfectante de manos, champú, las cremas y los ungüentos, y el servicio de localización, de mensajería y de asistencia que el centro realiza, en especial para auxiliar a los adultos mayores y a las personas convalecientes de la Covid-19.

Al culminar la conversación la administradora de la unidad 37 apuntó que del 19 de noviembre, y hasta el 10 de diciembre del presente año se realiza la jornada dedicada al farmacéutico con variadas actividades para homenajear a los trabajadores del sector, al personal que ha laborado por más de 25 años, y a las entidades que durante la etapa se han destacado por la innovación, la opinión de los clientes y el cumplimiento de las orientaciones destinadas a los protocolos sanitarios, entre otros elementos que han sido evaluados.

lgl

