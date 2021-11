Canoa de oro, kayak de plata en Lago Calima

Foto: Panam Sport

Las aguas del lago Calima trajeron oro y plata para Cuba gracias a las actuaciones del canoísta José Ramón Pelier y el kayaquista Reinier Carrera en los I Juegos Panamericanos Júnior.

Pelier, olímpico en Tokio 2020, dominó a sus anchas el C1-1000 metros con tiempo de 4:09.52 minutos, por delante del mexicano Gustavo Eslava (4:17.27) y el brasileño Filipe Santana (4:20.07).

«Me sentí bien en los mil metros, desde el principio salí delante. Me dije qué es esto, pero me mantuve fuerte, largo, concentrado. Al final lo solté un poquito, el aire estaba de frente y con olas, el bote venía cogiendo agua y traté de no “matarme” por si alguien se hacía el “gracioso” poder responderle (risas)», comentó apenas bajado de la embarcación.

«La preparación fue muy buena junto a mi profesor, quien me dijo vamos a ganar y dejarlo en la historia de la competencia», comentó sonriente el campeón mundial juvenil del C1-1000 en Pitesti 2019 y con varios premios en copas del mundo de mayores.

Pelier dedicó su triunfo a la familia y envió también un mensaje especial a propósito de cumplirse este 25 de noviembre el quinto aniversario de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. El final de su competencia y las declaraciones pueden verlas en nuestras páginas de Twitter y Facebook.

En la misma jornada, el kayaquista Reinier Carrera capturó la medalla de plata del K1-1000 metros con crono de 03:46.79 minutos. El oro fue al cuello del argentino Valentín Rossi (03:41.89) y el bronce al del mexicano Juan Pablo Rodríguez (03:48.66).

La dupla de Katherin Nuevo y Érika Bárbara Cerza finalizó cuarta en el C2-500 metros con tiempo de 2:06.49 minutos. El podio lo encabezaron las chilenas Bárbara Darlen Jara y Paula Beatriz Gómez (2:02.77).

«Una competencia bastante dura, no tanto por los rivales como por la compañera que me acompaña ahora en el bote equipo. Es nuestra primera competencia internacional juntas, apenas llevamos una semana entrenando juntas dada la lesión de Yarisleydi Cirilo. No estamos acostumbradas, pero ella hizo lo mejor posible, se esforzó e hizo su mejor papel. Estoy contenta por eso», opinó Nuevo, subcampeona mundial en esta propia temporada.

«Este sábado me desquito en el C1-200 metros y trataré de ganar para clasificarme a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023», declaró finalmente.

Madelén Heredia pasó quinta la línea de sentencia de la final del K1-500 metros, con registro de 2:09.35 minutos. La reina de esa distancia fue la mexicana Isabel Aburto Romero, con tiempo de 1:59.92 minutos.

