Velada al Comandante, al hacedor de sueños (+Video y Fotos)

Y lo vimos una vez más, con sus botas de miliciano, su mochila de campaña y esa seguridad que emana de quien se sabe hacedor de una obra de justicia social. Incluso, desde el reflector de la pantalla, la grandeza del barbudo, de nuestro gigante, sigue calando, profundo, con cada canción, con cada verso, con cada acorde que trae Fidel al presente y nos recuerda que hay hombres que le ganan a la muerte y trascienden a la inmortalidad.

Allí estaba, o era como si lo estuviera, porque Fidel está vivo, porque es y seguirá siendo el alma de la nación, y su legado va más allá de las generaciones presentes…, así lo sintieron quienes, este jueves, asistieron a la velada político-cultural por el quinto aniversario de su desaparición física, efectuada en la sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Con este homenaje además se recuerda que un 25 de noviembre, pero de 1965, partieron de Tuxpan, México, los 82 expedicionarios del yate Granma, combatientes que, bajo la guía del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, trajeron a Cuba la verdadera soberanía e independencia del país.

No podía faltar entonces la felicitación del General de Ejército y líder de la Revolución, Raúl Castro Ruz, en ocasión de conmemorarse el próximo 2 de diciembre el aniversario 65 de la fundación de las gloriosas e invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y a la que dio lectura el General de Brigada Víctor Rojo Ramos, jefe de la dirección política de las FAR.

Durante casi una hora vibró al compás de sonetos, trovadores, repentistas, además del acompañamiento de la banda de música del Estado Mayor General de las FAR, y la actuación del Ballet de la Televisión Cubana. Fue el homenaje a quien llaman caminante eterno, hacedor de sueños, mi Comandante.

Presidieron la gala los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR; y el General de División Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior.

Asimismo participaron jefes principales de las FAR y del Ministerio del Interior, una representación de generales de la reserva, vinculados a la gesta de liberación nacional, el cuerpo diplomático militar acreditado en Cuba, además de parte del personal que participó en la organización de la caravana, que trasladó las cenizas del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, desde La Habana hasta Santiago de Cuba.









