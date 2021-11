Historias de tiendas y (des)conexiones en Cuba (+Video)

El aparato devuelve siempre el mismo texto: “conexión fallida, autorización denegada”.

Alicia solo tiene 27 pesos en su cuenta MLC. “Pero alcanza para un par de cositas”, piensa. Y hacia allá va, a hacer la cola de rigor en la tienda de este tipo más cercana. Por suerte -o lo contrario- ya son varias, un par quedan cerca de casa. Pasa media hora bajo el sol, en la espera, pero le parece rápido. Quizás es su día de suerte. Una vez dentro, el recorrido le toma unos veinte minutos: calcula para qué alcanza y para qué no, evalúa un producto u otro, define prioridades.

Finalmente, se para frente a la caja con un paquete de pollo, otro de café, un picadillo y unas sopitas para los nietos, poco más. El dependiente pasa los productos y le informa el total: 20 pesos con 80 centavos. Ella entrega su tarjeta y el cajero la pasa por el POS una, dos, tres veces… El aparato devuelve siempre el mismo texto: “conexión fallida, autorización denegada”.

Al cuarto intento cambia la respuesta: “transacción KO”. Al tendero le cambia la cara, no sabe hacia dónde mirar, pero le explica. “Mire, tiene que comprobar su saldo… Porque cuando el POS marca KO, el banco le descontó el dinero y aquí no se ejecutó la compra. Es decir, no puede llevar los productos”.

Alicia protesta, saca el celular y consulta el saldo de la cuenta a través del Transfermóvil. Efectivamente, solo quedan alrededor de 7 pesos. “Entonces, ¿ahora qué? ¿Cuándo me devuelven el dinero? ¿No puedo comprar?”, pregunta.

El dependiente señala que la reposición puede demorar hasta 72 horas. Si no tiene más dinero en la tarjeta, no podrá comprar. Aunque quizás, cuando regrese a la tienda, ya no haya pollo, café o las sopitas de los nietos. “Imagínese, no es culpa de nosotros, es la conexión que viene y va”.

Aunque las “transacciones KO” -y el consecuente descuento de saldo- no está entre las dificultades más frecuentes en estos establecimientos, también son consecuencia de los fallos en la conectividad en los terminales de venta (POS). Durante las últimas semanas, varios comentarios en el sitio de Cubadebate reportaron un incremento de estos problemas en un servicio vital, sobre todo para un sistema de tiendas que solo tramita el pago por tarjetas.

“La caída de la conexión ya es normal en las tiendas y bancos”. Ha sido la principal fuente promotora de colas y demoras, desde que se pusieron en marcha las operaciones en MLC. Realmente es preocupante, ya que después del día 15 de noviembre, cuando se retomará la llegada de más vuelos internacionales y por ende más extranjeros, este servicio de los POS se recargará aún más. Pero, ¿aparecerá la solución?”, planteó el usuario Pepe.

Durante un primer recorrido por establecimientos MLC en la capital, motivado por estas opiniones, Cubadebate comprobó que a las dificultades que implican conseguir esta moneda para comprar productos esenciales, el desabastecimiento y las largas colas, se sumaron obstáculos en las operaciones con los terminales de venta. Todo esto afecta inevitablemente el funcionamiento general de las tiendas.

Anneris Solar, trabajadora de uno de los comercios ubicados en la Plaza Carlos III, recuerda que en una situación similar tuvieron que acudir a la gerente porque el comprador no entendía. “Al final hubo que mandar a buscar a los agentes de Seguridad, porque quería su dinero y no se conformaba con la respuesta. Eran como las 06:00 (hora local)”.

Según refieren varios de estos trabajadores, al pedir explicaciones a Fincimex les dicen que están trabajando en ello, que es un problema en muchos establecimientos y que enviarán a alguien para revisar.

Ver este vídeo en YouTube

Con el propósito de esclarecer las interrogantes sobre la “desconexión” que constatamos en el recorrido ,dice el sitio digital, por varias entidades, establecimos contacto con Yamil Hernández. Él es el gerente general de Fincimex y nos recibió el último viernes en su institución.

Nos explicó que, inesperadamente, se disparó el número de ventas entre septiembre y octubre, razón por la cual se sobrepasó la capacidad de procesamiento del software encargado de gestionar este proceso. “Las operaciones subieron de un total de 80 000 y 100 000 diarias a 130 000. El sistema dejó de responder con eficiencia a todas las llamadas que estaba recibiendo”.

Hay cifras que dictan la urgencia de arreglar la situación. En Cuba existen cerca de 14 000 terminales de puntos de venta. Solo en este año se han instalado más de 3000, comprado cerca de 10 000 y hay próximos a establecer casi 4000.

Cuba es un país que apuesta, como vía de desarrollo, por la informatización de la sociedad. No hay de otra: es necesario estar conectados, y bien.

Texto y foto tomado de Cubadebate

nyr/Cubadebate

Impactos: 26