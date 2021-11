Pelotero cubano en Dragones de Chunichi

Foto: Oscar Alfonso Sosa

El granmense Guillermo García García, el slugger bien conocido como el 3G del béisbol cubano, acaba de firmar un contrato que lo une a las filas del club Dragones de Chunichi, el cual interviene en la liga Central del béisbol profesional japonés.



García García se desempeñó como primera base o bateador designado de los actuales monarcas Alazanes de Granma durante la pasada campaña nacional, pero en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias confirmó que el club nipón tiene previsto entrenarlo como jardinero izquierdo.



“Los analistas de los Dragones me vieron desempeñarme en la pasada campaña y creen que puedo serles útil por mi estilo de juego. Y lo de intentar situarme como jardinero izquierdo me lo hizo saber recientemente Omar Linares, quien allí funge como entrenador”, aseveró el deportista cubano.

Pero recuérdese que el actual inicialista de los Dragones de Chunichi es el recio toletero villaclareño Dayán Viciedo, uno de los jugadores cubanos que se desempeñan en la liga japonesa sin auspicio de la federación cubana, por lo cual al granmense se le tornará bien complicado adueñarse de esa posición , dice la fuente.



El fornido slugger explicó además que se siente muy alegre con ese contrato que acaba de firmar y no hará quedar mal ni a quienes se fijaron en él ni al béisbol cubano.



“En cualquier posición que me ubiquen me voy a entregar como siempre hago en cada juego. Pondré mucho interés en las indicaciones que me den los técnicos y trataré de buscar buenos resultados porque estoy muy bien preparado”, explicó García García.



Por demás, este joven alazán tiene, en estos momentos, la categoría de capitán del equipo cubano de béisbol que intervendrá próximamente en los I Juegos Panamericanos Juveniles con sede en el estadio Edgar Rentería, de la ciudad colombiana de Barranquilla. Antes, también fungió como capitán del conjunto que terminó cuarto en el Mundial sub 23 de Sonora, México.

“Tras los problemas que tuvimos durante el Mundial, con aquel grupo que abandonó la delegación, tenía la idea de que me encontraría ahora con un equipo sin grandes condiciones. Pero me alegra haberme equivocado, porque he visto buena calidad y mucho interés para tener un buen papel en Colombia”, aseveró.



“Tenemos excelentes entrenadores en la preparación del conjunto y veo mucha unidad y deseos en los entrenamientos, por eso estoy seguro de que tendremos una mejor actuación que en el Mundial”, finalizó García García.

odh/ACN

