Artistas cubanos ganan Premio Ibermúsicas

Cartel de Ibermúsicas: Tomado de ACN

Los artistas Daniel Torres Corona, Eme Alfonso y Alejandro Uría fueron los ganadores representando a Cuba de la octava edición del Premio Ibermúsicas de Creación de Canciones.

Un total de mil 111 obras fueron presentadas a concurso en esta edición 2021 del certamen cultural. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y Cuba fueron los países participantes.

Según la página oficial del evento, se premiaron 42 canciones inéditas, en las cuales se ve reflejada la diversidad creativa de Iberoamérica y las raíces e identidad de cada uno de los músicos concursantes.

Foto: Tomada de ACN

“Súper feliz por esta noticia, he sido premiada por Ibermúsicas junto a dos grandes artistas cubanos más. La canción que presenté es inédita y me da muchísima emoción, porque componer es lo que más disfruto de todos los caminos que he elegido en el arte”, agradeció Eme Alfonso a través de sus redes sociales dicho premio.

Ibermúsicas es un programa multilateral de cooperación internacional dedicado exclusivamente a las artes musicales, donde se estimula la formación de nuevos públicos en la región y amplía el mercado de trabajo de los profesionales del sector.



Fotos: Tomadas de ACN

Lissey Del Monet Valdés

amss/Tomado de ACN

