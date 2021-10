Modifican actualización sobre COVID-19 en Cuba

El Dr. José Durán García, durante su intervención en conferencia de prensa por el día Mundial de la Salud, en La Habana, el 6 de abril de 2021 /Foto: Ariel Ley Boyero/ACN

La comparecencia diaria que se transmite por la televisión cubana sobre el enfrentamiento y control de la COVID-19 en el país, se modifica a partir del próximo 1ro de noviembre su frecuencia, para transmitirse una vez por semana, todos los lunes.

Durante la actualización en la jornada de ayer, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), doctor Francisco Durán, señaló que la información continuará siendo publicada a diario en el sitio del Minsap.

Durán agradeció además el cumplimiento de las medidas establecidas para el control de la pandemia y destacó que esto trajo como resultado una disminución en la incidencia de la enfermedad.

No obstante, señaló que aún no se puede hablar de control de la COVID-19, para que no haya una confianza excesiva.

Pero sí hay resultados e indicadores favorables en el comportamiento, que son los que hacen posible la mejoría, explicó.

Y agregó que eso se alcanza con la vacunación, y también con la participación activa de una buena parte de la población responsable con el cumplimiento de las medidas.

Informó que entre los indicadores favorables se destaca la reducción de los fallecimientos, y señaló que hay un acumulado de ocho mil 230 víctimas mortales.

nyr/ACN

Impactos: 16