Bicentenario del maestro Mendive

Foto: Tomada de Internet

Decir Rafael María de Mendive y pensar inmediatamente en José Martí es algo inevitable, pues como pedagogo y patriota supo transmitirle a su discípulo muchas de las cualidades que acompañarían durante toda su vida al Apóstol.

Al ser desterrado a España en 1871 el joven Martí le escribía a su maestro:

“De aquí a dos horas embarco desterrado para España. Mucho he sufrido, pero tengo la convicción de que he sabido sufrir. Y si he tenido fuerzas para tanto y si me siento con fuerzas para ser verdaderamente hombre, solo a Ud. lo debo y de Ud. y solo de Ud. es cuanto bueno y cariñoso tengo”.

Este 24 de Octubre se cumplen 200 años del natalicio en La Habana de Rafael María de Mendive y Daumy patriota, escritor, poeta y destacado pedagogo, entregado a la causa de la independencia de Cuba, fundador del Colegio San Pablo que hoy, restaurado por la Revolución, lleva su nombre.

Colegio Superior San Pablo para Varones. Lugar donde Martí terminó de cursar sus estudios primarios bajo la guía del profesor Rafael María de Mendive. Foto: Tomada de Internet

En 1891, próximo a cumplirse los cinco años de la muerte de su querido maestro, Martí le escribe al amigo Enrique Trujillo quien requiere una semblanza de Mendive:

Foto: Tomada de Internet

“Y ¿cómo quiere que en algunas líneas diga todo lo bueno y nuevo que pudiera yo decir de aquel enamorado de la belleza, que la quería en las letras como en las cosas de la vida, y no escribió jamás sino sobre verdades de su corazón o sobre penas de la patria? De su vida de hombre yo no he de hablar, porque sabe poco de Cuba quien no sabe cómo peleó él por ella desde su juventud, con sus sonetos clandestinos y sus sátiras impresas… “ y luego de varios párrafos caracterizando la abnegada vida del educador concluye la carta diciendo “… Prefiero recordarlo a solas, en los largos paseos del colgadizo, cuando, callada la casa, de la luz de la noche y el ruido de las hojas fabricaba su verso; o cuando, hablando de los que cayeron en el cadalso cubano, se alzaba airado del sillón, y le temblaba la barba.

Varias emisiones postales de Correos de Cuba reflejan la in fluencia del maestro Rafael María de Mendive en José Martí.

Del pasado siglo tenemos en la emisión de 1993 dedicada al aniversario 140 del nacimiento del Apóstol este sello que muestra en primer plano la imagen a color del niño José Martí alumno del Colegio San Pablo teniendo el fondo de color verde con la imagen del maestro Mendive.

Foto: Tomada de Internet

De las series tituladas José Martí, Hombre Universal, emitidas en la primera década del actual siglo, la del año 2004 nos muestra al joven Martí en su etapa de estudiante del Colegio San Pablo, que tiene al fondo.

Foto: Tomada de Internet

Más reciente es la emisión de 2018, cuando se cumplen 165 años del natalicio del Apóstol, titulada Facetas de José Martí, donde se observa en el sello titulado “El maestro” a este en su mesa de estudio en el Colegio San Pablo y de pie, a su lado, el maestro Rafael María de Mendive.

lgl

Impactos: 6