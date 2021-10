Un pueblo, una cultura

Obra de Roberto Fabelo. Imagen: Tomada de Cubasí

La cultura no es adorno, la cultura no es complemento o accesorio, la cultura no es entramado superficial. Sin cultura, sencillamente, no hay nación. Ese fue postulado fundamental del más universal de los cubanos, José Martí. Dos patrias afirmaba tener: Cuba y la noche. Cuba el espacio físico, piedra sobre piedra. Pero también el universo simbólico que instaura esa concreción. La noche es la poesía, el arte, el alma de la nación. Dos patrias tenía Martí; y era al final una sola.

Gran privilegio de este país: su político más preclaro es también uno de sus más grandes poetas. José Martí representa la simbiosis maravillosa de la que germinó el concepto de Patria. Sin una cultura que nos distinguiera de otros pueblos no se podía hablar de la necesidad de la independencia. Algunos defienden que las causas principales del levantamiento de octubre de 1868 fueron económicas. No, esa Revolución fue primero una Revolución cultural. Reafirmación de una identidad consolidada.

Muchos de nuestros primeros próceres fueron hombres de cultura. Artistas muchos de ellos. Y el arte se puso desde el principio en función de las demandas de una Revolución. Significativo que el Día de la Cultura Cubana sea el 20 de octubre, cuando se conmemora la primera vez que el pueblo de Bayamo entonó su himno de combate. En la ciudad irredenta se concretaba la más hermosa metáfora de la poesía cubana, la que intentaron (y en buena medida lograron) grandes voces del arte y la literatura: la de una nación unida por lazos muchos más fuertes que los del parentesco o el interés circunstancial. Esa savia es la cultura.

Cuba está ahora ante uno de sus mayores desafíos. Son muchos los molinos de vientos. Son muchas las presiones. Demandante el imperio de las circunstancias. Pero convendría no perder de vista una idea: la de Cuba ha sido una sola Revolución. Y tiene que ser entendida como una Revolución de ideas. Una Revolución permanente. Como la cultura que la nutre. En esa cultura están muchas de las claves para el porvenir.

Fidel Castro lo afirmó: “Lo primero que hay que salvar es la cultura”. No todos comprendieron entonces la trascendencia de la frase. Hoy define un camino.

amss/Tomado de Cubasí

Impactos: 3