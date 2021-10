Coincidiendo con el aniversario 68 del histórico alegato de Fidel La historia me absolverá se realizó en esta capital el acto de toma de posesión de un grupo de jóvenes en el cargo de fiscales.

Foto: Natacha Sánchez Hernández

“…Y todos aquellos que por ahí andan buscando dónde está la juventud cubana que vengan al sistema de fiscalía para que la encuentren. Para los que cuestionan empoderamiento de la juventud en la sociedad cubana, a los que cuestionan empoderamiento de la mujer en la sociedad cubana, que vengan a la fiscalía y verán tanto a nuestras mujeres como a nuestros jóvenes en una de las trincheras de combate más rigurosa…”

Con la proyección de un video con estas palabras pronunciadas por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio inicio el acto de toma de posesión de los fiscales de la Fiscalía Provincial de La Habana.

Foto: Natacha Sánchez Hernández

Con la presencia de Martha María Vázquez Villar, fiscal jefa provincial de La Habana y miembros del consejo de dirección de la entidad, el encuentro aconteció este 16 de octubre, una fecha trascendental para todos los cubanos, en especial para los profesionales del derecho, pues se cumplen 68 años en que el líder indiscutible de la revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, pronunciara su histórico alegato de autodefensa La historia me absolverá, en el juicio por los sucesos del 26 de julio de 1953, momento transcendental en la historia de la Patria.

Muchas son las razones para que se materialice la toma de posesión de un grupo de jóvenes en el cargo de fiscales, quienes decidieron ser garantes de la Legalidad Socialista, siendo una de las misiones fundamentales para preservar las conquistas de nuestro pueblo trabajador.

Desde este momento forman parte de la Fiscalía General de la República, asumiendo con ello nuevos retos y responsabilidades en la protección jurídica de la sociedad y contribuyendo, además, al eficaz cumplimiento de las misiones de ese órgano.

Emotivo momento fue la imposición de las togas por los familiares y la firma del Código de Ética. Foto: Natacha Sánchez Hernández

Foto: Natacha Sánchez Hernández

“Luchar por una sociedad más justa, equitativa y que sea como la Ley Primera de la República, con todos y para el bien de todos”, patentizó el fiscal Carlos Antonio Calderín Robaúl, quien leyó el compromiso en representación de los fiscales nombrados en el cargo.

Rene Gabriel Peñate Quintana, Fiscal municipal del Cerro, joven de 30 años, comentó a Tribuna de La Habana: “Desde que estaba estudiando la carrera de Derecho, quise desempeñarme como fiscal. Actualmente atiendo los procesos de Civil y Familia. Me gusta mucho mi trabajo y me siento comprometido con él. Estoy consciente de la alta responsabilidad que he asumido en defensa de la legalidad y el interés general de la sociedad”.

Fidel expresó: “… Ningún revolucionario es más importante que la Revolución. El ejercicio del poder debe ser la práctica constante de la autolimitación y la modestia”.

Estos son los principios que regirán el quehacer de los fiscales que toman posesión, en la Fiscalía, a partir de ahora, en lo que constituirá su primer frente de combate.

lgl/Tomado de Tribuna de La Habana

