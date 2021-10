“Nazareno” lugar de referencia obligada en Cuba

Foto: ACN

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, insistió en la importancia de desarrollar proyectos experimentales para la alimentación animal con plantas proteicas y abogó por promover la mecanización de diferentes labores.

El jefe de Estado consideró al trabajo de la Unidad Básica de Producción Nazareno como una muy buena experiencia y remarcó la urgencia de multiplicar sus prácticas en el país.

Nacida a finales de 1963 por iniciativa del líder histórico Fidel Castro, la finca pertenece a la entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación Plantas Proteicas y es un pilar esencial para el avance de diversas iniciativas en la fase agrícola, precisó el sitio de la Presidencia.

Foto: PL

Como parte de su visita, Díaz-Canel apreció el desarrollo de reproductoras y sementales ovinos, la cría de conejos, la siembra de frijol, plátano, maíz, yuca, boniato y acerola.

Asimismo, constató los avances en la obtención de plantas proteicas como la Sacha Inchi, la Cratylia, la Moringa y la Morera, y su empleo en dichas áreas para nutrir a distintas especies.

También, enfatizó en la importancia de tener presentes conceptos esenciales como el fomento de la genética para que no haya cruzamientos entre razas; diversificar las producciones con los derivados de la leche; promover la mecanización de diferentes labores en la medida de las posibilidades; y sembrar todo lo que se pueda, porque si no sembramos no tenemos comida.

“Nazareno” es lugar de referencia obligada para conocer sobre modos de hacer que permiten aprovechar mejor las potencialidades de cada palmo de tierra y el conocimiento de nuestra gente, dijo el Presidente cubano.

Foto: ACN

La máxima de trabajo ha estado clara aquí desde siempre, aseguró Norma Reyes Rodríguez, administradora de la Unidad Básica de Producción, a la prensa: “hay que pensar en no importar pienso, sino en desarrollar las cosas que tenemos en el país para poder tener más comida”.

El bloqueo nos afecta —reconoció la experimentada trabajadora— pero lo que más nos afecta, es no trabajar y no producir lo que necesitamos para vivir.

En “Nazareno”, donde Fidel soñó y materializó tantos experimentos agrícolas pensando en la alimentación del pueblo, el reto sigue estando en extender las múltiples y enriquecedoras experiencias que allí se ponen en práctica para contribuir a incrementar la producción de alimentos en Cuba.

nyr/ACN

