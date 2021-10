Maykel Blanco está “enfocado”

Foto: Tomada del Portal Cuba.cu

Maykel Blanco y su Salsa Mayor es una orquesta de música bailable que desde sus inicios se ha colocado entre las favoritas del bailador cubano. De testigo, horas de fiesta al ritmo de canciones como Siempre que llueve escampa y Ya tú no coronas.

La agrupación presenta este viernes su nueva propuesta discográfica Enfocado; una coproducción entre el Sello Unicornio de Abdala y la compañía mexicana MB Record, que, aunque sonoramente viene por la línea de trabajo ya conocida de Salsa Mayor, trae algunas sorpresas.

“Estoy trabajando en el disco desde que comenzó la pandemia, y lo tenía casi terminado hace unos meses; contó Maykel Blanco en entrevista exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

“Entra en la categoría de mini LP (álbum musical de corta duración). Está compuesto por seis canciones, a diferencia de todos los discos anteriores de Salsa Mayor, que estaban formados por 11 o 12. Es una nueva modalidad que se está experimentando mucho en otros géneros musicales y estoy tratando de traerlo al nuestro.

“Nos da la ventaja de que, por ejemplo, nosotros lanzábamos un disco cada dos años aproximadamente. Ahora con la idea de sacar un mini LP este año y otro el año que viene logramos, en menor espacio de tiempo, publicar la misma cantidad de números; pero digamos que divididos en dos partes”.

“De este disco, cinco canciones las compuse yo, y una es de Jorge Díaz. Es un álbum que viene por la misma línea de Salsa Mayor, la línea que trabajamos; pero incluyendo un músico nuevo que toca diferentes instrumentos: guitarra, violín, teclados, hace voces. Con esto le podemos dar nuevos colores a la orquestación y un timbre algo más contemporáneo, o diferente, sin alejarnos de la sonoridad de la agrupación”.

En el CD, aparece el número Pa´ los Mayores y los Van Van, interpretado entre las dos agrupaciones; y que ya se encuentra, junto con su video clip, disponible. Sin embargo, al ser un mini LP no cuentan con más invitados; porque según Blanco, “hay que aprovechar más espacio para la orquesta”.

Respecto a la parte audiovisual de Enfocado, además del clip del sencillo con Van Van, indica el artista que se encuentran escogiendo cuál será el próximo tema al que crearle el video, el cual estará en manos del realizador Freddy Loons.

“Trabajo mucho con Freddy Loons, lo que no quiere decir que no trabaje con otros; pero en los últimos tiempos con el que más hemos estado haciendo clips ha sido con él, y yo también me he estado creando mis propios audiovisuales.

“Freddy tiene que ver con lo que estoy buscando y con la imagen que nosotros queremos brindar al público de hoy: frescura, colores…”

Debido a su vínculo con MB Record, Maykel Blanco se encuentra trabajando en varias producciones. A la vez, relata, está concentrado en dos discos con características diferentes: “Uno con una sonoridad de más pop europeo, que son temas míos inéditos cantados por diferentes intérpretes; entre ellos Luna Manzanares, Waldo Mendoza, Leo Vera y Pancho Céspedes”.

“El otro disco es de números de Salsa Mayor que han sido populares en diferentes momentos, pero llevados al género canción con orquesta sinfónica; y la diferencia es que los intérpretes son cantantes de salsa, timba, son, cantando conmigo esas canciones. Está previsto antes de que termine el año el lanzamiento del primero de ellos, y luego el próximo”.

Maykel Blanco es el director del Festival de la Salsa, evento que este 2021 tuvo una edición especial, condicionada por la pandemia y las medidas higiénico-sanitarias establecidas, pero que permitió no pasar por alto la cita salsera. Para el año venidero, cuenta, puede que haya sorpresas.

“Estamos por sacar la publicidad y está previsto que en 2022 se realice el Festival de la Salsa en la última semana de febrero”.

Entre otras cosas, dice, también ha estado trabajando en La Alianza Musical; un proyecto que comenzó con el Maestro Adalberto Álvarez y un grupo de músicos.

“El maestro Adalberto y yo éramos quienes más estábamos trabajando en esto, dada la situación lamentable que conocemos de su fallecimiento, estamos reorganizándonos; porque es algo que nos interesa seguir llevando a cabo”.

En septiembre y octubre, Maykel Blanco y Salsa Mayor ha estado regalando a sus seguidores algunos estrenos; ya que lanzó el mes pasado un tema con El Kímiko y Yordi, Mucho mucho, y le sigue Enfocado en unos días.

“Por primera vez experimentamos en el género que ellos llaman morfa; y bueno, en vez de traerlos a ellos a lo de nosotros, hemos tratado nosotros de irnos hacia lo de ellos”.

Se sumará por redes sociales, ahora en octubre, un mano a mano de Havana D´ Primera y Salsa Mayor, con Los Van Van como invitados especiales.

“El mano a mano de Havana D´ Primera con Salsa Mayor, que se llama Mayores de Primera, saldrá inicialmente a través de las redes sociales”.

Por estos días los bailadores cubanos, así como los fans internacionales de la agrupación, podrán disfrutar de las variadas propuestas planeadas por la orquesta y un Maykel Blanco muy enfocado en su arte.

Karla Castillo Moret

amss/Especial de ACN para Cubasí

Impactos: 23