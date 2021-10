Nuestros tiempos del ISA

Instituto Superior de Arte (ISA), de un tiempo a acá Universidad de las Artes. Foto: Julio Larramendi

Cuarenta y cinco años atrás, desde el septiembre tradicional para el inicio del curso escolar, se paseaban los estudiantes por los terrenos del otrora prohibitivo Country Club, convertidos por la Revolución desde 1962 en la Escuela Nacional de Arte de Cubanacán (ENA) y que, en 1976, comenzaba a convivir con el flamante Instituto Superior de Arte (ISA), de un tiempo a acá Universidad de las Artes.

Asociado a la creación del Ministerio de Cultura ese propio año, el ministro Armando Hart Dávalos se implicó en su fundación desde sus cimientos doctrinales hasta el convencimiento a grandes figuras de la cultura para encabezar carreras, departamentos y facultades, mientras fungía como rector el inolvidable crítico cinematográfico Mario Rodríguez Alemán.

La condición intelectual de Hart como educador fue decisiva. Brazo ejecutivo de Fidel en la Campaña de Alfabetización, que celebra su aniversario 60 demasiado en silencio y sin la cual no fuéramos, sencillamente, el país que somos, Hart recibió otro mandato de extrema complejidad. La creación de un organismo sin precedentes exactos destinado tanto a reparar el daño causado al tejido cultural por los errores de inicios de los años 70, como a expandir y solidificar el cultivo del arte y su recepción en Cuba.

El ISA fue esencial en ese asalto al cielo, y pronto se convirtió en un hervidero que comenzaría a transformar las artes cubanas en los años 80.

Al tiempo, la sigla trascendió las fronteras nacionales; no solo porque decenas de estudiantes de otros países se formaron allí, sino porque las concepciones de esta enseñanza se confrontaron, desde sus particularidades, con las de escuelas, facultades y universidades que poseían tradición, o se iniciaban, en el difícil y singular acarreo de la enseñanza artística de nivel superior.

Veo al ISA desde el teatro, como es lógico; porque a la entonces Facultad de Artes Escénicas entré hace 35 años, me gradué hace 30 y cargo un cuarto de siglo de docencia en su continuidad como Arte Teatral, pero el árbol nunca me ha impedido ver el bosque.

Disfrutar de una academia sin academicismo. De un espacio continuo de investigación y experimentación que permitió asentar enseñanzas con base en tradiciones pedagógicas y de sus manifestaciones artísticas, cubanas y extranjeras. Del mismo modo, ha sido revolucionario también en lo ideológico y político. Recuerdo las abiertas discusiones con Carlos Rafael Rodríguez, Hart y otros altos dirigentes del país. El sueño vanguardista de participar en todo y de todo.

Fue también vórtice de sonadas disputas estéticas por la propia reverberación del diálogo de las artes cubanas con las propuestas que allí acontecían. Y cruce de caminos donde se daban cita cineastas estadounidenses, un diseñador gráfico japonés, un gran esteta ruso y un teatrista italiano entre un sinfín de visitas y presencias. Todos recordamos “nuestros años felices” como los mejores. Amalgama de sensaciones y recuerdos que la memoria empaña a nuestro favor.

No transcurren aquellos tiempos. Sabemos que no ha dependido solamente del interior del hermoso recinto. El ISA, convertido en la Universidad de las Artes, ha sabido sobrevivir y adaptarse. No ha dejado de servir. Todo ha cambiado, pero hay esencias que nunca deberán perderse. La libertad en el ejercicio docente, la práctica con un fuerte componente teórico y las especialidades teóricas vinculadas a la praxis son fuente “secreta” del éxito del conocimiento.

Cuarenta y cinco años son pocos en la vida de una universidad. Sin embargo, el ISA ha impuesto un nombre a pesar de carencias, dificultades y contradicciones de todo tipo. Porque, sobre ellas, como alguna vez escribí, “se ha labrado un espacio” donde no nos dedicamos a arar en el mar. Sería imposible contar la historia del arte cubano contemporáneo sin lo sembrado por estos “pocos” cursos, esos años felices de cada cual, nuestros tiempos del ISA.

Omar Valiño

