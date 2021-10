Reportan embarcaciones en costas cubanas

Tropas guardafronteras. Foto: ACN.

El Departamento Nacional de Capitanías de Puertos informa de un grupo de embarcaciones halladas abandonadas en las costas marinas cubanas, dice el periódico Granma.

Al respecto, la Capitanía del Puerto de Guantánamo informa sobre el hallazgo el 26 de junio de este año, en una zona conocida como Punta Duaba, consejo popular de Mabujabo, municipio de Baracoa, Guantánamo, de una embarcación tipo bote, sin nombre, eslora 4.10 metros, manga 1.50 metros, puntal: 0.70 metros, material del casco madera, color predominante azul, cuyo estado técnico es malo.

A su vez, la Capitanía del Puerto de Manzanillo refiere la localización el 15 de junio último, en la zona conocida como Frente de Marea del Portillo, municipio de Niquero, provincia de Granma, de una embarcación tipo motovelero color blanco, material del casco fibra de vidrio, eslora 13 metros, manga 3.60 metros y puntal 2.90 metros.

En el espejo de popa se aprecia un rótulo en el cual se lee Blownaway y debajo London, en tanto también tenía a bordo un medio auxiliar tipo Zodiac.

La Capitanía del Puerto de Cienfuegos reporta el hallazgo de una embarcación tipo Zodiac de color gris y negro, marca Uship 230, con Serie fr-dale 213571920, de eslora 2.10 metros, manga 1.28 metros y puntal 0.30 metros, posee un motor fuera de borda de color negro, marca Suzuki de 2.5 hp, número de serie 00252f-715146.

La embarcación fue encontrado el 14 de julio de 2021, en una zona conocida como Cayito Blanco, próximo a Cayo Mégano de Vizcaíno, municipio de Ciénaga de Zapata.

La nota informativa puntualiza que las personas naturales o jurídicas con derechos sobre los bienes hallados, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a las Capitanías de referencia, en un término que no exceda los 30 días naturales, contados a partir de esta publicación, para lo cual deben presentar la documentación, que legalmente acredite la posesión o propiedad del bien hallado.

EL MINISTERIO DEL INTERIOR INFORMA SOBRE LA CONFISCACIÓN DE EMBARCACIÓN PRODUCTO DE HALLAZGO MARÍTIMO

En virtud de lo dispuesto en el resuelvo cuarto de la resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, relativa a los procedimientos para declarar la confiscación, a favor del Estado cubano de las embarcaciones halladas en los espacios acuáticos de la República de Cuba, se informa que mediante la Resolución No. 36/2021 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 14 de agosto de 2021, fue confiscada la embarcación tipo lancha rápida, No. Registro al-0486-me, color blanco, con rótulo en la banda de babor pro 17 skyf, modelo Mako, eslora 5.23 metros, manga 2.04 metros, puntal 0.60 metros.

Posee una pegatina con los datos siguientes: Alabama 402071-2012 Oct. Vessel registration expires. Es de material del casco fibra de vidrio, propulsión mecánica, motor fuera de borda, marca Mercury de 60 hp.

El hallazgo ocurrió el 2 de marzo de 2021 en la zona de Cayo Inés de Soto, municipio de Minas de Matahambre, Pinar del Río.

El afectado con la referida resolución podrá reclamar por escrito ante el Jefe de la Dirección de Tropas Guardafronteras los derechos vulnerados en un término de 20 días naturales, a partir de la publicación en este diario(se refiere al periódico Granma).

nyr/Granma

