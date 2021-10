Espectaculares fotografías de David Doubilet (Fotos)

Una medusa Lion’s Mane en el Gros Morne National Park, Newfoundland, Canadá, 2012. Foto: David Doubilet.

Si hay vida en otros planetas con una inteligencia y una capacidad tecnológica similar a la nuestra lo más probable es que ya hayan visto la Tierra, que nos estén viendo en este momento o que en un futuro astronómicamente próximo nos podrán ver.

David Doubilet nos trae a través de sus fotógrafas la sensación de poder observarla en su totalidad, poder ver cómo todos sus elementos interactúan en un todo que rebosa vida por los cuatro costados.

Disfrutar al ver juntarse el cielo con el mar en un atardecer en la playa, o como un río surca a través de la naturaleza más salvaje de una montaña pero, en las fotografías de David Doubilet, se va un paso más allá porque en ellas se recogen perspectivas y composiciones imposibles para el ojo humano.

En su serie “Two Worlds” podemos viajar desde la bahía de Kimbe envuelta en coral en Papúa Nueva Guinea hasta los icebergs de la isla Danco de la Antártida. Y aprovechando la grandeza de estos lugares únicos, las fotografías divididas de Doubilet revelan los diversos ecosistemas a ambos lados de la superficie del agua.

Estas capturas están recogidas en el libro Two Worlds: Above and Below the Sea; 128 páginas que presentan 70 imágenes de los 50 años de carrera de Doubilet en los que ha estadio viajando por el mundo y siendo pionero en el campo de la fotografía submarina.

“Quiero crear una ventana al mar que invite a la gente a ver cómo su mundo se conecta con otro mundo que sustenta la vida y que permanece oculto a su vista”, dice Doubilet.

Padre e hijo en Papua, Nueva Guinea, 2013. Foto: David Doubilet.

Un banco de peces en las Gran Caimán, 1990. Foto: David Doubilet.

Pingüinos de barbijo y papúa, Isla Danco, Antártida, 2011. Foto: David Doubilet.

Cría de foca arpa, Golfo de San Lorenzo, Canadá, 2011. Foto: David Doubilet.

Tiburones en el arrecife Punta Negra, Atolón Fakarava, Polinesia Francesa, 2018. Foto: David Doubilet.

Iceberg conectado a tierra, Blanley Bay, Devon Island, Nunavut, Canadá, 2018. Foto: David Doubilet

nyr/ Cultura Inquieta

