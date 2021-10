Entrevista a Milena Venega Cancio, remera cubana

Fotos: Cubadebate

La espirituana Milena Venega Cancio única atleta que representó a Cuba en el Remo de los pasados XXXII Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya piensa en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe a desarrollarse en San Salvador en el año 2023.

A pesar de su juventud e inexperiencia en la capital nipona se ubicó en el puesto 17 entre 32 competidoras del single ligero.

La nacida en el poblado de Arroyo Blanco, municipio Jatibonico protagonizó la primera actuación de la Delegación de la Mayor de las Antillas en la cita estival. A menos de dos meses de culminar su desempeño en la tierra del sol naciente, la espigada deportista no ha dejado de entrenar.

¿Luego del regreso de Tokio 2020 te mantienes en acción?

Al terminar mi desempeño en Japón, tuve un problema en un tobillo, me lo estuve atendiendo, estoy mucho mejor, pero para no salir de casa, tengo un aparato, un simulador de Remo y aquí mismo en casa entreno todos los días.

En la cita Olímpica tuviste que competir varias veces en pocos días. Sin embargo llegaste a la final B.

Fue una experiencia inolvidable para mí, porque se cumplieron mis sueños, que eran estar en unas Olimpiadas. Ahora la meta es mucho más grande; seguirme preparando para lograr un mejor lugar en París 2024.

¿Qué opinión tienen tus entrenadores de ese resultado en tu primera asistencia a unos Juegos Olímpicos?

Muy contentos. Se cumplieron los pronósticos que tenían para mí. A pesar de mi corta edad en el Remo y la poca experiencia internacional lo hice muy bien y saben que con todas las afectaciones que hemos tenido dimos lo mejor.

¿Cómo es que te familiarizas con el bote en cual compites en eventos internacionales?

Esos botes casi siempre se alquilan a empresas internacionales que fabrican los mismos. A veces se compran, está en dependencia del precio y del presupuesto que se tenga. Ahora en Japón nos compraron un bote nuevo de 70 kilos para el peso mío. Es por ello que es importante estar días antes donde se compite para conocer las características de ese bote, para probarlo y poder familiarizarte.

¿No fue el Remo el deporte que primero practicaste en tu trayectoria de atleta?

Comencé en las categorías escolares en el Tenis de Campo en la EIDE Provincial Lino Salabarría Pupo de Sancti Spíritus, un deporte que me gustó mucho, tuve entrenadores muy buenos, pero hubo una reducción de matrícula y finalmente eliminaron esa disciplina, pero luego me captó Reinier Jaureguí para practicar el Remo.

¿Por tú mente pasó que tan rápido llegaras a representar a Cuba en una cita bajo los cinco aros?

No me lo esperaba. La verdad que cambié de deporte solo para terminar los estudios en la EIDE y no irme a un Pre Universitario. Pero mi estatura, disciplina y mi esfuerzo me sirvieron para poder llegar al equipo nacional. Las cosas se me fueron dando y ya estamos representando a este deporte al más alto nivel.

¿Qué objetivos tienes para los próximos meses?

Seguir entrenando en casa para no perder la forma física y no entrar en cero a la escuela. Cuando entre, seguir preparándome porque como se dice, ya están los Juegos Centroamericanos y del Caribe al doblar de la esquina, es un evento muy importante en el cual quiero conseguir un buen resultado.

El mensaje para la afición deportiva cubana que te sigue en cada competencia.

Que esperen mucho de mí. Agradecer a todos los que remaron conmigo. Varias personas me paran en la calle y me dicen “mira que te ayude gritando, viendo tus competencias por la televisión”.

