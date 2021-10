Entrevista a un poeta y ensayista cubano

El poeta y ensayista David López Ximeno/Cubarte

El poeta y ensayista David López Ximeno tiene una historia profesional interesante; es licenciado en Derecho y Máster en ciencias políticas internacionales, pero para él escribir, es “un proceso de higiene mental, casi imprescindible”.

Es, según sus propias palabras, “un habanero recalcitrante”, un arraigo que lleva en la sangre, pero nació en la bella Matanzas; a La Habana le canta en sus poemas, le rinde homenaje en sus crónicas y ensayos, y además la sueña más dignificada, refiere en una entrevista publicada en Cubarte.

En este tiempo de enclaustro la poesía lo salvó, porque siempre lo salva, pero Ximeno es un poeta con muchas preocupaciones, por eso el blog Cubarte lo convocó a una conversación digital para hablar de sus desvelos y también de sus expectativas, dice la fuente.

En una entrevista que hicimos en octubre del 2016 a raíz de la publicación por la editorial Extramuros de su Cuaderno de La Habana, usted me dijo, y cito: “Creo en el poder salvador de la poesía”.

¿Lo ha salvado en este tiempo de pandemia? ¿Se ha podido refugiar en la lectura o en la escritura poética en estos meses?

Sí. La poesía siempre me salva. La pandemia es un elemento ajeno a mi sed poética, y al sentido enaltecedor que veo y busco en la poesía. La pandemia es el reflejo de toda la negatividad y el daño que como especie le hemos causado al planeta. Ahora son tiempos de andar con cuidado. Son tiempos de guarecerse y alejarse involuntariamente del amigo, son tiempos de claustro.

Por tal razón creo que la poesía no tiene nada que hacer dentro de un claustro. Al menos mi poesía ama intensamente la libertad, las buenas maneras, el arte más profundo.

Durante los primeros tiempos de confinamiento no lograba escribir nada. Me encontraba desorientado, como seco. Pero mis amigos y mi familia me pedían que pasara la página para volver a refugiarme en la poesía.

Los primeros tiempos de pandemia fueron un intenso bombardeo de imágenes horrendas. Cosas solo vistas en los libros de la Segunda Guerra Mundial. Muerte, desolación, sufrimiento. Un capítulo ya cerrado al parecer, pero cuando despiertas te das cuenta que no es así. Después de un tiempo volví a escribir. Es un proceso de higiene mental, casi imprescindible. Diría impostergable.

En aquel momento me comentó que tenía entre manos, literalmente, otro libro sobre la capital, que contenía crónicas y pequeños ensayos. ¿Lo terminó, lo publicó? ¿Por qué tanta insistencia con La Habana?

Mi libro de ensayos sobre La Habana antigua, ya está terminado. Me dio mucho placer investigar durante un año y medio, descubrir algunos aspectos de su vida social, económica y cultural en los siglos XVI, XVII y XVIII.

En realidad algo de lo que poco se habla.Creo que todo lo que aprendí sobre la ciudad, me enseñó a quererla y a entenderla mucho más.

Para mí La Habana es un tema apasionante y siempre recurrente, tanto en mi poesía como en el ensayo. Soy un habanero recalcitrante, no en el sentido estricto de la palabra, por supuesto, sino porque no imagino mi vida en otro sitio que no sea La Habana.

He permanecido por mucho tiempo en otras ciudades del mundo. He disfrutado de sus ambientes, su gente, su cultura cosmopolita, pero aquí está mi hogar, mi pertenencia, no como arraigo vulgar, y cotidiano, sino como arraigo disfrutable, del que se lleva en la sangre.

Soy matancero de nacimiento. Pocas veces hablo de ello. Mis padres se mudaron a la capital por cuestiones de trabajo. Después por razones prácticas de la familia, mi madre dio a luz en la Ciudad de los Puentes, y yo, vine con muy pocos meses. A esta ciudad me unen mis recuerdos de la infancia. Aquí estudié derecho y me hice escritor.

Creo en la hermosa continuidad de La Habana. Hasta en su decadencia encuentro la belleza. No pierdo la esperanza de encontrarla un día más dignificada, elevada al rango que ella merece.

Para dignificar a La Habana, tenemos que comenzar por dignificarnos nosotros mismos. Terminar con la indolencia, el descuido y la ilegalidad. Las carencias materiales no son motivo legítimo para atentar o degradar el patrimonio. Las carencias no justifican la irracionalidad de algunas medidas lesivas al derecho que tiene la ciudad de auto regenerarse sin perder sus valores más notables.

En una reciente entrevista a Josué Pérez, director del Centro Cultural Dulce María Loynaz, comentaba, “Creo que la crisis sanitaria cambiará de una vez y por todas la promoción de la literatura”. Quisiera saber sus consideraciones al respecto.

Creo que Josué tiene razón en lo que afirma. Habrá que pensar cómo hacer promoción literaria tomando en cuenta todas las restricciones que nos impone la compleja nueva normalidad. Ya no habrá lecturas de poesía en los espacios tradicionales, ni los necesarios intercambios entre escritores.

La presencia de los poetas en las redes sociales tendrá que hacerse mucho más sostenida y notable. Entonces debemos pensar en una estrategia inteligente para jerarquizar la creación poética y literaria.

La multiplicidad estética y discursiva que convive hoy dentro de la poesía cubana contemporánea merece este esfuerzo. La promoción literaria debe tomar como piedra angular al autor y a su obra publicada e inédita. Las entrevistas, cápsulas promocionales, los textos animados, son estrategias que funcionan y acercan al público.

Un poeta logra ser conocido por vez primera mediante la publicación de sus textos en un libro. Pero cuando su imagen personal se hace visible, y su trabajo es escuchado por cientos de personas, se ha ganado una inmensa batalla en lo cultural y en lo estético. Que nadie dude. Se lee poesía. En estos tiempos hay sed de poesía, concluye.

