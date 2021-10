Proyectos en común: Universidad de La Habana y Fundación Fernando Ortiz

Foto: Tomada de la ACN

La Universidad de La Habana (UH) y la Fundación Fernando Ortiz firmaron en la casa de altos estudios con sede en esta capital, un convenio para favorecer y direccionar de manera adecuada los proyectos en común.

Presidieron el acto Miguel Barnet, presidente de la Fundación Fernando Ortiz, y Miriam Nicado, rectora de la UH, acompañados de directivos, investigadores y profesores de ambas instituciones.

No puedo dejar de decir que durante los 26 años que ya tiene la Fundación, yo esperaba este momento, porque la Fundación no puede respirar con oxígeno puro si no piensa en la UH, expresó Miguel Barnet.

Leer más: Universitarios y lingüístas firmarán hoy convenio marco

Explicó que la firma de este convenio es un momento de gran trascendencia para ellos, que nada tiene de protocolar y formal, sino que está vinculado a que en la Fundación les gusta la acción y llevar planes concretos a la realidad.

Vamos a dar pasos de avance muy necesarios, indicó, y subrayó que uno de los objetivos fundamentales es hacer que la obra de Fernando Ortiz llegue a todos los estudiantes de la UH, a través de libros, cursos y seminarios.

Foto: Tomada de la ACN

José Antonio Baujin, vicerrector de la UH, se dirigió a los presentes durante su intervención, para recordar los lazos históricos existentes entre Fernando Ortiz y la sede académica, resaltando que fue en la UH donde el investigador impartió su célebre conferencia Los factores humanos de la cubanidad, el 28 de noviembre de 1939.

El Consejo Universitario de la casa de altos estudios decidió, en atención a los méritos acumulados por la Fundación, a los servicios notables prestados a la cultura cubana, a su prestigio internacional, y a los vínculos que la unen con la UH, otorgarle la Placa de la Universidad de la Habana.

En cambio, Barnet entregó junto a miembros de la Fundación una serie de volúmenes publicados por la institución, algunos de ellos, obras inéditas de Fernando Ortiz.

lgl/Tomado de la ACN

Impactos: 4