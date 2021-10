Color cubano, color humano… (+Video)

Foto: Juan C. Borjas

El arte no apela sólo a lo emotivo, también se proyecta a otras dimensiones de la vida social y cultural para cuestionar el mundo en que vivimos; nos convoca a pensar, a participar.

Durante generaciones la capacidad creadora del hombre ha permitido concebir la cultura como reflejo de un determinado contexto socio-histórico por medio de las representaciones que existen en la comunidad.

La problemática racial ha tenido múltiples abordajes que han permitido potenciar procesos artísticos en torno a costumbres sociales, normas éticas, filosóficas y morales y en favor del compromiso social.

El combate al racismo y la discriminación racial ha sido una tarea permanente en la arena internacional, pero en Cuba mucho se ha hecho en favor de la plena igualdad de todas las personas.

Para el músico y compositor Orlando Vistel, el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial es necesario para instrumentar la política, si bien ha estado claramente definida la estrategia de nuestra Revolución en relación con el tema racial.

Según Vistel, existen muchos espacios de activismo; y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) ha sido uno de esos espacios, incluso, momentos cumbres para abordar esas temáticas han sido justamente los Congresos de la Uneac, donde se ha hablado abiertamente y siempre con una mirada constructiva.

El reconocido arreglista cubano insistió en que la Revolución hereda cuatro siglos de esclavitud; marcados fundamentalmente por el racismo, que se expresa en las condiciones de vida de esas personas marginadas por concepto de color, las condiciones laborales, pero incluso, se crea una cultura con códigos estéticos que están relacionados con divisiones de racialidad.

Todo esto lleva tiempo, interiorización, asimilación; no sólo de los sectores públicos, sino también de la población; y conlleva procesos socioeconómicos, conciencia y trabajo colectivo desprejuiciado.

Un paso importante, en su opinión, sería la sustitución del concepto de raza por el concepto de humanidad. “Cuando nosotros interioricemos el concepto de humanidad, más allá de las razas, empezará a desaparecer esa división que tenemos.

Al valorar el tema del racismo en la música, fue enfático. Ante todo, considero que si algo tiene soberanía en ese sentido es la música cubana. En ella desaparece por completo el concepto de razas.

Nos sentimos orgullosos de los componentes de las culturas africanas

La música cubana es pan cultural, convergen muchos elementos diversos y queda lo cubano. En la cultura nacional, como en otras manifestaciones artísticas, se expresa de una manera fehaciente la integración y el concepto de unidad.

Denunció que hoy se está tratando de crear una división por asuntos no resueltos en este tema, que no son culpa de nadie; sino que son fruto de la evolución de este país que no nació en el Edén, fue despojado de sus pobladores iniciales y se le impuso una población, se creó una cultura, una nación; pero esto hubo que hacerlo sobre la marcha, en los últimos 62 años en condiciones adversas.

Cuando alguien oye a los Van Van, los sentimos como nuestro; cuando oímos a Omara Portuondo, la sentimos, más allá de razas, como nuestra.

Nadie habla de diferencias raciales en la música, por el contrario; nosotros nos sentimos orgullosos de los componentes de las culturas africanas que integran nuestra música, al son de la batidora bailamos todos.

