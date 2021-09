Cubano inventa equipo para su esposa víctima de COVID-19

Maykel Suárez inventó un concentrador de oxígeno portátil con el que pudo auxiliar a su esposa, complicada con la COVID-19. Foto: Cortesía del entrevistado

El manzanillero Maykel Suárez Machado había logrado crear en su casa un concentrador de oxígeno portátil para “combatir la falta de aire” de su esposa Isabel Barrios Peláez, quien estuvo ingresada víctima de la COVID-19 durante 27 días en el hospital Celia Sánchez Manduley, de la Ciudad del Golfo. .

Nunca, en sus 14 años de matrimonio, la joven pareja había enfrentado una situación tan tensa como la que les impuso el SARS-COV-2, hace varias semanas atrás: ella, 16 días luchando por la vida, reportada de grave; y él, al mismo tiempo ideando una solución que la ayudara a respirar mejor al salir de allí.

“Cuando supe que iba a ser trasladada desde terapia a una sala de respiratorio, y que no podía contar con la disponibilidad de oxígeno permanente debido al déficit del gas medicinal que existía en ese momento en el país, no lo pensé dos veces y, en unas ocho horas, ya tenía listo el equipo“, narró de un tirón a Granma ,vía WhatsApp,este ingenioso trabajador por cuenta propia, quien aún trata de amortiguar la angustia de esos días.

Para concretar el empeño de obtener un concentrador de oxígeno a partir del uso de implementos domésticos, Maykel Suárez –graduado en Electrónica, como radiomecánico tuvo antes que asesorarse mediante internet y con el apoyo de algunos especialistas, entre ellos la licenciada en Química Yuramis García.

“La idea era lograr que el equipo fuera lo más casero posible, con un mecanismo sencillo y un compresor criollo (como los que se hacen para los peces), además de emplear recursos fáciles de adquirir, como los filtros, hechos con gasa y un pomo plástico, y los conectores para administrar los sueros, elaborados con las puntas de los lapiceros“, detalló.

“En todo el proceso esterilizaba cada parte con agua clorada y utilizaba alcohol en las manos mientras armaba el concentrador, para evitar cualquier tipo de contaminación antes de llevarlo al hospital”, añadió Maykel Suárez, poco antes de narrar, sin alardes, el importante momento del estreno de su innovación, en una jornada que tampoco estuvo exenta de sobresaltos y sinsabores.

“Fue un día duro, muy duro. Tenía que darle la noticia a Isabel del fallecimiento de su hermana menor, que no pudo vencer al virus, y yo estaba convencido de que ella necesitaría oxígeno; pero que el equipo estuviera confeccionado no significaba que por sí solo iba a resolver el problema, tenía que contar con la aprobación de un profesional de la Salud que regulara la presión de oxígeno y su uso, de acuerdo con el estado de mi esposa”.

Lo que aconteció minutos después Maykel lo recuerda ahora con agradecimiento: “Pedí permiso al médico de la sala para ponerle el concentrador a mi esposa y él se quedó pensativo. Miró al equipo, me miró a mí, otra vez al equipo y a mí nuevamente, hasta que me dijo: No, al contrario, póngaselo“.

El éxito no se hizo esperar. Isabel recibió de las propias manos de su esposo aquel equipo especial de vida que, con cada inhalación posible, gracias al ingenio y al amor, la comenzó a acercar a la recuperación que ya disfruta en su casa.

“Cuando pude probarlo, experimenté que era casi lo mismo que el balón de oxígeno que me ponían en las diferentes salas, para respirar bien y que la saturación me llegara correctamente”, aseguró la manzanillera al periodista Eliexer Peláez.

Esa misma sensación es la que sintió después otra joven de 18 años, quien ha podido rebasar la falta de aire que le ocasionó un broncoespasmo derivado del asma bronquial que padece, gracias al concentrador de oxígeno portátil de Maykel Suárez.

“El equipo nació para combatir la falta de aire de Isabel, pero si puede ayudar a otras personas a respirar aliviadas, nosotros nos sentimos útiles y muy satisfechos”, insistió su creador.

Al preguntarle sobre una posible expansión, comentó que “el primer concentrador no pudo contar con zeolita, y eso puede incidir en que no eleve el nivel de oxígeno tan rápido, ni tan alto como si tuviera ese componente (aunque funciona bien), pero creo que con apoyo estatal se podrían hacer muchos más y con un mejor acabado, mediante el uso de recursos que no es necesario importar“.

nyr/Granma

Impactos: 20