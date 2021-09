Cuba entre los primeros en Mundial Sub-23 (+Audio)

La selección cubana que participa en la III Copa Mundial de béisbol Sub-23 ya se encuentra en esta ciudad,después de un trayecto de cuatro horas por carretera, para afrontar la súper ronda del certamen, a la cual accedieron a pesar de tener siete bajas en su roster.

Concretaron la clasificación y de paso aseguraron un puesto entre los primeros seis conjuntos, después de vencer a una de las potencias de este deporte República Dominicana con marcador final de seis anotaciones por dos.

Foto: Tomada de RR

En el estadio de los Yaquis sobresalieron a la ofensiva Rodoleisis Moreno, Rangel Ramos y Andrys Pérez, todos con par de indiscutibles. Mientras el zurdo Naikel Cruz se agenció su segundo éxito en el certamen, con labor de seis entradas, donde permitió par de indiscutibles, igual cantidad de carreras limpias y ponchó a nueve quisqueyanos.

“Le agradezco al director que me haya dado la confianza de salir a lanzar este importante partido que nos daba la clasificación. Me concentré en sacar siempre el primer out de cada entrada y estar encima en el conteo de los bateadores”.

Eriel Sánchez se mostró complacido con esta actuación del equipo, que a pesar de que lo han intentado desestabilizar sicológicamente con el constante asedio a los peloteros, supieron crecerse y llegar a la súper ronda.

Para el primer juego de la súper ronda que será a las 18:00 (hora local) , Eriel anunció al capitalino Bryan Chi como abridor, entre tanto lo hará por Venezuela el también derecho Jesús Vargas.

odh/RR

Impactos: 15