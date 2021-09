Armonía y naturaleza (Fotos)

"... ¡Cómo se dobla bajo la curva

de los Puentes Grandes...!

¡Yo no diré qué mano me lo arranca

ni de qué piedra de mi pecho nace:

Yo no diré que él sea el más hermoso...

¡Pero es mi río, mi país, mi sangre!" Dulce María Loynaz

Con la cadencia de sus sonidos y sus silencios, cumple 32 años el Gran Parque Metropolitano de La Habana (GPMH) este entorno natural palpita a orillas de uno de los cauces fluviales más atrayentes de la zona occidental de la isla de Cuba: el río Almendares.

Fotos: Angeles Muik/Internet

A propuesta del Comandante Fidel, el 29 de septiembre de 1989 surge este espacio considerando el “pulmón verde” de la ciudad.

Fotos: Angeles Muik/Internet

El (GPMH) es un proyecto que abarca 700 hectáreas en los últimos 9,5 Km del río Casiguaguas, nombre aborigen durante la colonización española.

En su propósito medioambiental, recreativo y sociocultural, la administración del lugar, prioriza la recuperación progresiva del río y su cuenca hidrográfica estimulando, entre otras acciones, la educación ambiental de pobladores cercanos y visitantes.

Fotos: Angeles Muik/Internet

Llegar a estos parajes deviene una cita al natural, donde podemos disfrutar de un interesante periplo cargado de historia y de conocimientos medio ambientales, divertido y en familia.

Fotos: Angeles Muik/Internet

Las áreas del parque se insertan en cuatro municipios capitalinos: Playa, Plaza, Cerro y Marianao. En la primera sección del río, en la costa norte de La Habana, se encuentra La Puntilla, zona enclavada a orillas de la desembocadura del Almendares.

A mitad del trayecto, entre la zona este y el oeste habanero, el puente de la calle 23, que pasa sobre el río, limita los municipios Plaza y Playa, nos convida a descubrir un ecosistema suburbano, singular y lleno de agradables imágenes.

Fotos: Angeles Muik/Internet

El Parque Almendares, uno de los complejos recreativos pertenecientes al GPMH, se ubica bajo el viaducto.

Fotos: Angeles Muik/Internet

La instalación comprende anfiteatro, cafeterías, parque infantil, entre otros espacios de interés. Luego, por la carretera que bordea el río aparece, ante los ojos de los visitantes, el llamado Bosque de La Habana.

Fotos: Angeles Muik/Internet

Este paraje citadino, de exuberante vegetación, está representado por lianas, algarrobos, caobas, siguarayas, ocujes y framboyanes, entre otros ejemplares del reino vegetal, que habitan junto al Almendares.

También coexisten, ejemplares de la fauna como ardillas, mangostas, murciélagos, algunos peces de agua dulce y no pocos reptiles, insectos, aves y moluscos.

La isla Josefina, una pequeña porción de tierra rodeada del paleo cauce o canal (lleno de agua durante la etapa de la crecida) está enclavada dentro del Bosque y constituye otro de los escenarios más significativos, declarado Paisaje Natural Protegido, por el Consejo de Estado de la República de Cuba.

Fotos: Angeles Muik/Internet

Por la vía interna se llega al complejo recreativo Parque Forestal. Allí se encuentra expuesta la maqueta, una certera representación de todo el proyecto, que podrán compartir los que se adentren en esta cita al natural.

Fotos: Angeles Muik/Internet

Más adelante los Jardines de la Tropical y de la Polar, otros de los complejos recreativos del Gran Parque se ubican en torno a las últimas secciones del curso de agua .

Fotos: Angeles Muik/Internet

Visitar estos lugares nos convida al descanso y al esparcimiento.

Más que un viaje al “pulmón verde de La Habana” es una oportunidad para pasar en familia un día diferente, en un parque para todos los gustos y en armonía con la naturaleza.

nyr

